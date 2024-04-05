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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldı! Aldığı ücret ağızları açık bıraktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 12:01
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Meryem Uzerli yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak hafızalara kazınmıştı. Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren oyuncu iddiaya göre 4 milyon TL karşılığında Riyadlı bir ailenin evine konuk oldu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldı! Aldığı ücret ağızları açık bıraktı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli'nin her yaptığı, her giydiği ve her söylediği olay oluyor.

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Meryem Uzerli'nin 'Hürrem' rolü çok beğenildi. Muhteşem Yüzyıl dizisi halen dünyanın 55 ülkesinde gösteriliyor.

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Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle ön planda olan Meryem Uzerli iddiaya göre Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldı.

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı. Uzerli, oradan Özbekistan'a geçti.

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