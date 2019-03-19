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Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Gezen'in, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, duruşmalara katılmayan sanık Gezen hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatı katılmazken, müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Gezen'in duruşmada hazır olmadığını, avukatının da mazeret bildirmediğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı.

Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Davaya katılmak istiyoruz. Sanık duruşmaya dördüncü celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki Burhan Kuzu'nun davaya katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmalara gelmeyen, bu celse de herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan sanık Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, ertelendi.

- Davanın geçmişi

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017 tarihinde Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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