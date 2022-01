Mükemmel bir cilt için fondöten rehberi: Cilt tipine ve rengine göre fondöten nasıl seçilir?

Kadınların makyaja olan tutkusu, bundan yıllar öncesine hatta Kleopatra dönemlerine kadar uzanır. Güzel görünme arzusuyla fondöten kullanımının son derece yaygın olduğu ise bilinen bir gerçek. İnternet alışverişlerinin her geçen gün daha kapsamlı hale gelmesi, bu ürünlere ulaşımı da kolaylaştırır. Siz de fondöten almak istiyor ancak hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız kapsamlı bir rehber olan yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Fondöten nasıl seçilir?

Kusursuz bir makyaja sahip olmak için cildinizle uyumlu ürün seçimi yapmalısınız. Aksi takdirde cildinizde yapay bir görünüm oluşur. İşte fondöten alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar:

Fondöten, cildinizin renk tonuna uygun olmalı. Kapatıcılık özelliği olan ürünlerde cilt tonunuzdan yarım ton açık seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Cilt alt tonunuza göre fondöten seçebilirsiniz. Bunun için kolunuzdaki damarlar size rehberlik edebilir. Eğer damarlarınız yeşil renkteyse cilt alt tonunuz sıcak anlamına gelir ve sarı altı tonlu ürünleri kullanabilirsiniz. Damar renginiz yeşil mavi arasındaysa cilt alt tonunuz nötr olduğu için sarı pembe karışık alt tonlu fondötenleri seçmelisiniz. Mavi damarlar soğuk alt tonlu olduğunuzu gösterir. Bu nedenle pembe alt tonlu ürünler, sizin için ideal anlamını taşır.

Eğer yağlı cilt tipiniz varsa pudra ve mat formdaki fondötenleri kullanmalısınız.

Karma cilt tipine sahipseniz ve mat bir görünüm istiyorsanız yağlı ciltler için üretilen ürünleri kullanabilirsiniz.

Kuru bir cildiniz varsa, nemlendirici özelliği olan ürünleri tercih edebilirsiniz.

Fondöten seçerken ürünü önce boynunuzda denemelisiniz. Bir süre beklemeniz halinde renginin size uygun olup olmadığını daha net anlayabilirsiniz.

1. Golden Rose dünyasından kusursuz makyaja uzanan büyülü bir yolculuk, krem fondöten!

Herkesin cilt renk tonu ve yapısı aynı değil. Durum böyle olunca farklı formlarda ürün çeşidi bulmak mümkün. Krem formandaki bu fondöten özellikle kuru cilt tiplerinde besleyici bir etki sunar. Yani makyajınızı yaparken bir yandan da cildinize bakım yapar. Üstelik az bir miktarı dahi tüm cildi kusursuz göstermeye yeter. Açık renk tonuna sahip kişilerin rahatlıkla kullanabileceği ürün, şeftali tonlarında bir allıkla mükemmel uyumu yakalar.

Dokusu ve kalitesiyle beğeni kazanan Golden Rose fondöten buradan inceleyebilirsiniz.

2. L’Oréal Paris demek, ışıl ışıl görüntüyle göz kamaştırmak demek!

L’Oréal Paris, uzun süredir makyaj yapan kadınların ilk seçimleri arasında yer alır. Makyaj ve bakımın sınırlarını zorlayan True Match fondöten, yepyeni formülüyle benzersiz deneyimin kapılarını aralar. 2 hafta gibi bir süre içerisinde cilt kalitesini adeta zirveye çıkarır. Yoğun pigmentli formülünün ciltle bütün hale gelmesi, tahmin ettiğiniz üzere fazlasıyla mükemmel. İçeriğindeki nemlendirici etki sayesinde cildiniz gün boyu nemli kalır. Dolayısıyla kuru cilde sahip kişilerden tam puan alan bir seçenek. Ürünün birçok farklı renk tonu arasından kendi ten renginizi bulamamanız neredeyse imkansız.

L’Oréal Paris True Match Fondöten'i yakından incelemek için tıklayın!

3. Güzelliğin sırrını açıklıyoruz; Note Matlaştırıcı Fondöten!

Yağlı cilde sahip kişilerin en büyük dertlerinden biri tabii ki doğru fondöteni bulamamak. Neyse ki Note matlaştırıcı fondöten imdadınıza yetişiyor. Sebum üretimini dengeye sokan harika ürün, gün içinde de pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Çabuk kuruduğu için giysilere bulaşmaz. Fondöten ile ekstra bir kapatıcıya da ihtiyacınız kalmaz. Leke ve izleri kapatma konusunda fazlasıyla iddialı olduğunu söyleyebiliriz. İpeksi dokusu, elinizi yüzünüzde gezdirirken yumuşacık, adeta pamuk gibi bir his bırakır.

Paraben içermeyen fondöteni inceleyip satın almak için buraya tıklayın!

4. Kusurları örten Dolce Gabbana Perfect Matte!

Birçok kişi, sivilce izlerinden ve güneş lekelerinden mustarip. Ama hiç üzülmeyin, Dolce Gabbana Perfect Matte Fondöten, tüm cilt kusurlarınızı örtmeye geliyor! Kendinize olan güveni arttıran ve 12 saate kadar kalıcı etkiye sahip ürün, makyajınızın da doğal görünmesine yardımcı olur. SPF 20 koruması ile yaz aylarında da kullanım olanağı sunar. Sıvı formu sayesinde cilde uygulamak son derece kolay. Ürünü hızlıca sürüp ardından makyajınızı kolayca tamamlayabilirsiniz.

Yaz kış pürüzsüz bir cilt ile tüm dikkatleri üzerinize çekmek için tıklayın!

5. Cildinizin güzelliğini Maybelline New York Fondöten ile ortaya çıkarmaya ne dersiniz?

İşte tüm cilt tipinin kullanımına uygun bir ürün! Işıltılı bir cilt görünümünün hayalini kuruyorsanız doğru yerdesiniz. Bu ürün tam da size göre! Maybelline New York Nemlendirme Etkili Fondöten, cildinizdeki renk tonlarını eşitleyerek daha doğal bir tene sahip olmanızı sağlar. Ağırlık hissi bırakmayan ürün, geniş gözenek görünümünü de azaltır. Ultra hafif formu ise sanki cildinizde hiçbir şey yokmuş gibi hissettirir. Daha ne olsun!

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt görünümü sunan ürünü detaylı incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

6. Flormar'ın muhteşem etkisine hazır olun!

Bir fondöten düşünün. Az miktar aldığınızda dahi cildinizi yaşlanmaya karşı korusun. Sizce kulağa hoş gelmiyor mu? Flormar Mat Touch fondöten, E vitamini sayesinde cildinizi güneşten kaynaklı erken yaşlanma belirtilerine karşı korur. Üstelik ürün hem yağlı hem karma cilt tiplerinin kullanımına uygun. Kapatıcılık oranı da yüksek olan fondöten, cilt kusurlarınızı örtme konusunda bir numaralı yardımcınız olabilir. Sabitleyici formülü sayesinde muhteşem görüntünüzle insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz.

13 farklı ton seçeneği bulunan ürünü detaylı şekilde inceleyip hemen satın almak için buraya tıklayın.

7. Pastel ile doğal görünümlü günlere merhaba!

Uzun zamandır makyaj yapanların sağ kolu olan Pastel'in kalitesinden söz etmeye gerek yok muhtemelen. İşte bu şahane marka, size doğal görünüm kazandıracak avantajlı bir ürünle karşınızda! Krem formu ve pompalı şişe tasarımı, uygulama sırasında kolaylık sağlar. Ciltteki nem oranı korurken diğer yandan da taze ve canlı görünüm kazandırır. Gözenekleriniz tıkanmadan doğal makyajın tadını rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Haydi, o zaman siz de bu üründen faydalanın!

Maske etki yaratmayan, gün boyu kalıcı ve pürüzsün bir etki sağlayan Pastel Silky Dream fondöteni buradan inceleyebilirsiniz.

8. Dior ile pürüzsüz cildinin keyfini çıkarın!

Gözenekleri küçülterek pürüzsüz bir cilt görünümü sunan Dior Forever Mousse Fondöten, yağsız köpük formuyla beğeni kazanır. Kalıcı formülü sayesinde gün içinde tekrar tekrar tazelemek zorunda bırakmaz. Direkt yüze nüfuz eden fondöten, cilde aydınlık bir görünüm kazandırır. Dolayısıyla maske görüntüsü oluşturmaz. Ayrıca günden güne gözeneklerin küçülmesine de yardım eder. Ne kadar da cazip değil mi? Tüm bunları yaparken bir yandan da sunduğu kusursuz cilt görünümü, "Vay be!" dedirten cinsten.

Hafif yapısıyla mat bir görünüm elde etmenize yardım eden Dior Forever Mousse fondöteni satın almak için hemen tıklayabilirsiniz.

9. Gün, Clarins ile sıkılaşma günü!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Minik bir şişenin ne kadar marifetli olduğunu bu ürünle görebilirsiniz. Clarins Everlasting Youth Fluid Sıkılaştırıcı Fondöten'in hünerleri bir hayli fazla. Fondöten ile gençlik ışıltısını her an yüzünüzde taşıyabilirsiniz. Ürün, yaşlılığın neden olduğu her türlü kusurları ve lekeleri tam anlamıyla örter. Düzenli kullandığınız zaman ciltteki sıkılaşmayı arttırır. SPF 15 etkisi ise zararlı ışınlara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Böylece cildiniz hem aydınlık hem pürüzsüz olur.

Cildi dolgun ve sıkı göstermeye yardım eden Clarins'in harika ürününü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.