"Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli"

İSTANBUL (AA) - The MediaWise Trust’ın Kurucusu ve Direktörü Mike Jempson, "Mültecilere yönelik nefret söylemi tüm Avrupa'da kullanışlı bir söylem haline dönüştü ve bu çok tehlikeli. Avrupa'da bu nefret söyleminin en kullanışlı olduğu alanlardan biri de sosyal medya. Brexit'in mülteciler yüzünden olduğunu söyleyenlerden tutun Türkiye'nin gizlice Avrupa Birliği'ne (AB) alındığı, AB'nin tamamen Müslümanlaştırılacağı iddiaları var. Bu iddialar Avrupa'da birçok yerel ve ulusal gazetede haber oluyor ve medya bunu köpürttükçe köpürtüyor." dedi. "Medyada Mülteciler: Hak Odaklı Habercilikte İyi Örnekler" paneli, Hrant Dink Vakfı'nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır'ın üstlendiği panelde, medyada mültecilere yönelik ayrımcılık ve nefret söyleminin boyutları ve mücadele deneyimleri ele alındı. Panelde konuşan İngiliz, The MediaWise Trust’ın Kurucusu ve Direktörü Mike Jempson, sığınmacıların ve mültecilerin medyada adil ve doğru bir şekilde temsil edilmesini gerektiğine dikkat çekerek, mülteci toplulukların medya ile etkileşiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz gazetelerinde İslam, Müslüman ve mülteci karşıtı haber örneklerini gösteren Jempson, "İngiltere'de gazete manşetlerine mültecilerle ilgili akıl almaz haberler yer alıyor. 'Mültecileri kuğuları, eşekleri çalıp yiyorlar' veya 'Artık balık kalmadı kirlilik değil mülteciler yüzünden bitti. Çünkü mülteciler balıkları çıkarıp yiyor' ya da 'İltica edenler balıkları avlıyorlar, İngilizlere balık kalmıyor' gibi absürt haberler. Parklar biliyorsunuz, Kraliçenin mülkü olarak görülüyor. Dolayısıyla biz bu tür haberleri elimizden geldikçe çürütmeye çalışıyoruz ama gazete sahipleri ne kadar bu tür haber yaparlarsa o kadar çok gazete satacaklarını biliyorlar." diye konuştu. Medyanın mülteci karşıtı ırkçı ve nefret içeren söyleminin arkasında siyasi liderlerin büyük bir etkisinin olduğunu vurgulayan Jempson, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde siyasi liderlerin sık sık mültecileri geri göndereceklerine dair açıklamalar yapmasının da medyaya ciddi bir yansıması olduğunu aktardı. Medyada mültecilere yönelik nefret söylemini durdurmaya yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Jempson, şöyle konuştu:

"Gazeteciler ve gazete yöneticileri daha çok siyasi liderlerin konuşmalarına ve abartılı istatistiklere bakarak haber yapıyorlar. Dolayısıyla siyasilerin dili yansıyor haberlere. Hiçbir gazeteci haberin muhatabı olan mültecilerle birebir konuşmuyor. Biz de mülteci gazetecileri İngiliz medyası ile bir araya getirdik ve bu görüşmeden sonra taraflar birbirini daha iyi anladı bence, pozitif bir yansıması oldu. Mültecilere yönelik nefret söylemi tüm Avrupa'da kullanışlı bir söylem haline dönüştü ve bu çok tehlikeli. Avrupa'da bu nefret söyleminin en kullanışlı olduğu alanlardan biri de sosyal medya. Brexit'in mülteciler yüzünden olduğunu söyleyenlerden tutun Türkiye'nin gizlice AB'ye alındığı, AB'nin tamamen Müslümanlaştırılacağı iddiası Avrupa'da birçok yerel ve ulusal gazetede haber oluyor ve medya bunu köpürttükçe köpürtüyor." - "Toplumlara mülteci tanımını anlatmalıyız" Community Media Forum Europe’un (CMFE) Proje Yöneticisi Nadia Bellardi ise medya aracılığıyla, göçmenlere ve mültecilere karşı yapılan ayrımcılıkla nasıl mücadele edileceğine değindi.