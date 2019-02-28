Mum lekesinden kurtulmanın pratik ve ucuz yolu

Kimyasal içeriğinden dolayı leke bırakabilen bir madde olan mum eşyalarımıza döküldüğü zaman can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Ancak, ABD'li kadının bulduğu pratik yöntem bu soruna telaş yapmadan çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Kumaş sandaliyesine dökülen mumun önce tamamen kurumasını bekleyen kadın bir tereyağı bıçağıyla fazlalıkları temizliyor.

Daha sonra kağıt havluyu lekenin üzerine koyarak sıcak ütü uyguluyor. Sorun giderilene dek mumun kağıda işlemesini sağlıyor.

Birkaç kağıt havlu daha kullanarak mumu kağıda iyice emdiren kadın önerisini Facebook'ta paylaşınca beklemediği bir geri dönüşle karşı karşıya kaldı.

'Hem para harcamayacak hem de sorundan kurtulmuş olacaksınız' diyen kadına binlerce teşekkür mesajı geldi.

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