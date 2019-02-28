KADIN

Mum lekesinden kurtulmanın pratik ve ucuz yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 28.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Sadece bıçak, kağıt havlu ve ütü sayesinde mum lekesinden kurtulamanın pratik yolunu paylaşan kadın bu sorunu yaşayanlara kolay ve ucuz bir öneri sunuyor. Mum lekesini çıkardığı anları Facebook'ta paylaşan kadının gönderisi binlerce paylaşım aldı.

Kimyasal içeriğinden dolayı leke bırakabilen bir madde olan mum eşyalarımıza döküldüğü zaman can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Ancak, ABD'li kadının bulduğu pratik yöntem bu soruna telaş yapmadan çözüm bulmuş gibi görünüyor.

1

Kumaş sandaliyesine dökülen mumun önce tamamen kurumasını bekleyen kadın bir tereyağı bıçağıyla fazlalıkları temizliyor.

2

Daha sonra kağıt havluyu lekenin üzerine koyarak sıcak ütü uyguluyor. Sorun giderilene dek mumun kağıda işlemesini sağlıyor.

3

Birkaç kağıt havlu daha kullanarak mumu kağıda iyice emdiren kadın önerisini Facebook'ta paylaşınca beklemediği bir geri dönüşle karşı karşıya kaldı.

5

'Hem para harcamayacak hem de sorundan kurtulmuş olacaksınız' diyen kadına binlerce teşekkür mesajı geldi.

Yenidoğan alışverişinin püf noktaları


PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz! Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!
Tüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymişTüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pratik öneriler mum lekesini çıkarmanın yolu kendin yap mum lekesi

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Dünyadaki en küçük meyve bir karınca büyüklüğünde

Dünyadaki en küçük meyve bir karınca büyüklüğünde

Defileye damga vuran transparan detay!

Defileye damga vuran transparan detay!

Seksi klipleri babasını çileden çıkardı: Utanıyorum

Seksi klipleri babasını çileden çıkardı: Utanıyorum

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

Bilimsel açıklama! Birden fazlasına sahip olmak...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

İğne oyasına yeni başlayanlar neler yapmalıdır?

İğne oyasına yeni başlayanlar neler yapmalıdır?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Beyaz saçları yok eden anneanne yöntemi karışım

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Saç Düzleştiriciyle Yapabileceğiniz 13 Farklı Saç Modeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz!

Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Tüm bildiklerinizi unutun meğer çözümü evdeymiş

'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

'Çöplüksün' deyince dayanamadı! Atarken bir kez daha düşünün

Evde yapabileceğiniz birbirinden şık kaseler

Evde yapabileceğiniz birbirinden şık kaseler

Hasır çanta yapımı

Hasır çanta yapımı

Bebe pudrasının 4 sıra dışı kullanımı

Bebe pudrasının 4 sıra dışı kullanımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.