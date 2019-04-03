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Münbiç yönetim planı hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu Ortadoğu Araştırmalar Merkezi tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Münbiç istikrar yolunda” konulu çalıştayda, Münbiç kanaat önderleri kentin teröristlerden temizlenmesinin ardından oluşacak yönetim planı üzerinde mutabık kaldı.Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu Ortadoğu Araştırmalar Merkezi tarafından Gaziantep’te “Münbiç istikrar yolunda” konulu çalıştay düzenlendi.

Münbiç yönetim planı hazır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu Ortadoğu Araştırmalar Merkezi tarafından Gaziantep’te düzenlenen “Münbiç istikrar yolunda” konulu çalıştayda, Münbiç kanaat önderleri kentin teröristlerden temizlenmesinin ardından oluşacak yönetim planı üzerinde mutabık kaldı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu Ortadoğu Araştırmalar Merkezi tarafından Gaziantep’te “Münbiç istikrar yolunda” konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Münbiç istikrar komitesinin yanı sıra Münbiç kanaat önderleri katıldı. Münbiç’in teröristlerden temizlenmesinin ardından nasıl bir yönetim anlayışının olması gerektiğinin tartışıldığı çalıştayda geçiş sürecinin gerçekleşmesi durumunda, istikrar komitesinin devreye girip kendi maddi kaynaklarıyla bu bölgedeki alt yapı ile ilgili sorunları gidermesi, tesis edilen kurumların çalışabilir hale getirilmesi ve son aşamada sürdürülebilir bir ortamın oluşturulabilmesi, Münbiçlilerin kendi ayakları üzerinde durması, siyasi kapasite, güvenlikle ilgili sorunlar ve eğitimle ilgili sorunların Münbiçliler tarafından bir kooperatif içerisinde, yerel bir yönetim anlayışı içerisinde giderilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Hem Münbiç’ten hem de Türkiye’de yaşayan Münbiçlilerden katılım oldu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kalyoncu Ortadoğu Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Murat Aslan hem Türkiye’de hem de Münbiç’te yaşayan kanaat önderlerinin bu çalıştayda bir araya geldiğini belirterek, “Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Kalyoncu Ortadoğu merkezi olarak böyle bir faaliyet düzenlemesi gerektiği ihtiyacını hissettik. Suriye istikrar komitesiyle irtibata geçtik ve özellikle halen ABD ile devam eden Münbiç ile ilgili görüşmelere paralel olarak, Münbiç’te nasıl bir kapasite kazanılmalı, ne yapılmalı, halkın görüşü nedir bunları merak ettik ve bir araştırma sürecini gerçekleştirdik. Bu süreç neticesinde Suriye istikrar komitesi zaten daha önce yapmış olduğu bir araştırmayı esas alarak bir yönetim planı teşkil etti ve bugün bu yönetim planını aslında ilan ediyor. Tabi ilan ederken de gerek Münbiç’’ten gelen gerekse Türkiye’de yaşayan Münbiçlileri bir araya getirdi. Buradaki Münbiçliler bölgede kanaat önderi kişilerdir. Ve bu yönetim planını Münbiçlilerin temsilcilerine ifade etti. Ve neticede bu planın uygulanabilirliğine mutabık kalındı. Dolayısıyla ABD ile yapılan görüşmelerin sonucunda Münbiçlilerin elinde uygulanabilecek bir plan var. Bu plan geliştirilebilir bazı şeyler eklenebilir. Dolayısıyla Münbiç’in gerçek sahiplerine teslimi sonrasında artık Münbiçliler ne yapacaklarını biliyor. Çalıştayımızın maksadı budur” dedi.

“Yönetim planı hazır”
Dr. Murat Aslan yönetim planının hazır olduğunu belirterek, “Çalıştay içerisinde biz 3 safhalı bir plan öngördük. Bunun birinci safhası hazırlık safhasıdır. Yani geçiş süreci eğer gerçekleşirse bir hazırlık sürecine girilmesi gerekiyor. Bunlar yöneticilerin seçilmesi alt yapının tespitiyle ilgi bu geçiş planı içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerektiriyor. Burada özellikle istikrar komitesinin devreye girip kendi maddi kaynaklarıyla bu bölgedeki alt yapı ile ilgili sorunları gidermesi, tesis edilen kurumların çalışabilir hale getirilmesi ve son aşamada sürdürülebilir bir ortamın oluşturulabilmesi ve Münbiçlilerin kendi ayakları üzerinde durmasıdır. Sadece bunun bir alt yapı olarak düşünmeyelim bunun içerisinde siyasi kapasite, güvenlikle ilgili sorunlar ve eğitimle ilgili sorunlar bunların Münbiçliler tarafından bir kooperatif içerisinde, yerel bir yönetim anlayışı içerisinde giderilmesi öngörülüyor” diye konuştu.
Suriye Yüksek Müzakere heyeti üyesi Cabbar Ökidi ise Amerikalılar ile görüşmelerinde terörün iyisi kötüsü olmadığını söylediklerini belirterek, hem Münbiç hem de diğer bölgelerin kendi halkına bırakılması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.
Kanaat önderleri de yönetim modelini beğendiklerini ve bir an önce bunun uygulamaya geçmesini dilediklerini söyledi.

Münbiç yönetim planı hazır

Münbiç yönetim planı hazır

Münbiç yönetim planı hazır

Münbiç yönetim planı hazır

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