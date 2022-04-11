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Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?

11.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münevver Karabulut cinayeti, acılı baba Süreyya Karabulut'un yeni açıklaması sonrası araştırılan konuları arasına girdi. Cem Garipoğlu'nun işlediği kan donduran cinayet o dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri olmuştu. Peki Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? İşte ayrıntılar...

Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?

Münevver Karabulut cinayeti bundan 13 yıl önce yaşandı. O dönem yaşanan korkunç olayın ayrıntıları günler sonra açıklığa kavuştu. Genç kızın acılı babası Süreyya Karabulut birçok kez canlı yayına çıkarak yaşadıkları sürece ilişkin konuştu. Cem Garipoğlu'nun işlediği kan donduran cinayet İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından gündem oldu. Bu kapsamda Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Olaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu'na ne oldu? Öldü mü?

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NASIL OLDU?

Münevver Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi'nde son sınıf öğrencisiydi. Bir dershaneye giden ve üniversiteye hazırlanan genç kız Cem Garipoğlu ile tanıştı. Münevver Karabulut ile Cem Garipoğlu'nun bir süre sonra arkadaşlıklarının başladığı biliniyor.

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılının Mart ayında öldürüldü. Cinayet geniş yankı uyandırdı. Olayın detaylarına gün gün yer verildi.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu'na ne oldu? Öldü mü?

MÜNEVVER KARABULUT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Tarihler 3 Mart 2009'u gösterdiğinde yaşanan korkunç olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış şekilde bulundu. Olayla ilgili adli tıp incelemesi sonucunda Münevver Karabulut'un başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı belirlendi.

Münevver Karabulut cinayetinin bir numaralı katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun olay sonrasında firari olması ve 6 aya yakın bir süreçte yakalanmaması geniş yankı uyandırdı.

Polis her yerde Garipoğlu'nun ararken Türkiye dışında da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandı. 17 Eylül 2009 tarihinde, cinayet gününden 197 gün sonra katil zanlısı Cem Garipoğlu İstanbul'da teslim oldu.

CEM GARİPOĞLU'NA NE OLDU?

Cem Garipoğlu, dava sonucunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Cem Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te Silivri'deki kapalı cezaevi koğuşunda intihar ettiği ve ölü olarak bulunduğu biliniyor.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu'na ne oldu? Öldü mü?

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde, aslen Bolu, Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı.

Karabulut, Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisiydi.

Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? Münevver Karabulut nasıl öldürüldü? Cem Garipoğlu'na ne oldu? Öldü mü?

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu olan Cem Gariboğlu henüz 8 yaşındayken önce Fransa'ya sonrasında da İngiltere, Almanya, Portekiz, İspanya, Rusya, Çin'e gönderildi. Bu sayede birçok dil bilen Garipoğlu, 2007 yılında İstanbul'da bir kolejde okumaya başladı. Özel şöförüyle okula giden Cem Garipoğlu sevgilisi Münevver Karabulut cinayetini işledi.

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