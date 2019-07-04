Munzur Çayı'nda kaybolan gencin cenazesi toprağa verildi

Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu durumun, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli AFAD Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.

Eroğlu'nun cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

