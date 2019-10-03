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Munzur Üniversitesi, 6 bin kişiye aşure ikram etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

TUNCELİ  Munzur Üniversitesi, Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği etkinlikte, 6 bin kişiye aşure ikram etti.

Munzur Üniversitesi, 6 bin kişiye aşure ikram etti

Ferit DEMİR (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ Munzur Üniversitesi, Muharrem ayı nedeniyle düzenlediği etkinlikte, 6 bin kişiye aşure ikram etti.
Munzur Üniversitesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Üniversitenin kampüsünde yapılan etkinliğe, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, bu etkinliği her yıl düzenlediklerini belirterek, "Üniversitemizin sosyal etkinlik ve faaliyetleri yıl boyu devam edecek. Öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim almaları ve streslerini atmaları için her türlü çabayı göstereceğiz. Aşure lokmamıza katılan bütün canlarımızı yürekten selamlıyorum" dedi.
Rektör İpek'in konuşmasının ardından aşure kazanının başına gelen Alevi Dedesi Hüseyin Erdoğan'ın dua okumasıyla, davetlilere aşure ikram edildi.

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