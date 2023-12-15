Murat Boz teknede yakalanmış, memeleri gündem olmuştu! Yıllar sonra itiraf: Sütyen markası...

Murat Boz, 2012 yılı yazında tatil esnasında çekilen fotoğrafları ile bir yaz konuşulmuş ve memelerini herkes diline dolamıştı. Boz, o dönemde çok sinirlendiğini anlatırken bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

“O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı" diyen Murat Boz bir hayli şaşkınlık yaşadığını da söyledi.

"Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim" diyen Murat Boz devamında "Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım" dedi.

O kilolu günlerinden sonra düzenli olarak spor yapan ve bunu yıllardır sürdüren Boz’un göğüs küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti.





