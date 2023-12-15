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  4. Murat Boz teknede yakalanmış, memeleri gündem olmuştu! Yıllar sonra itiraf: Sütyen markası...

Murat Boz teknede yakalanmış, memeleri gündem olmuştu! Yıllar sonra itiraf: Sütyen markası...

15.12.2023 09:16 | Son Güncelleme:
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YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcı Murat Boz, aşırı kilo aldığı dönemde yaşadığı göğüs problemlerini anlattı. Boz o dönem bir sütyen markasından teklif aldığını da söyledi.

Murat Boz, 2012 yılı yazında tatil esnasında çekilen fotoğrafları ile bir yaz konuşulmuş ve memelerini herkes diline dolamıştı. Boz, o dönemde çok sinirlendiğini anlatırken bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

“O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı" diyen Murat Boz bir hayli şaşkınlık yaşadığını da söyledi.

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"Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim" diyen Murat Boz devamında "Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım" dedi.

Ekran Alıntısı

O kilolu günlerinden sonra düzenli olarak spor yapan ve bunu yıllardır sürdüren Boz’un göğüs küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti.

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