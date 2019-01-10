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Murat Dağı'nda 3 yıl aradan sonra yeniden görüntülendiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 07:33 | Son Güncelleme

Uşak ve Kütahya sınırında yer alan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloni halinde yaşayan yılkı atları kar yağışının ardından korunaklı bir yer bulmakta zorlandılar. Bunun üzerine dağın eteklerine inen yılkı atları 3 yıl aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları dar vadilere indi. Sayılarının 100'ü bulduğu görüldü. Atların beslenmesini kolaylaştırmak isteyen vatandaşlarsa atların geldiği bölgelere yem bırakarak yaşam savaşını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Yıllar sonra ortaya çıktılar

Uşak ve Kütahya sınırında yer alan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar yağışının ardından yem bulmak ve soğuktan korunmak için dağın eteklerine indi.
Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, dağın eteklerinde 3 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi.
Dondurucu soğuktan korunmak için dar vadilere inen ve sayıları 100'ü bulan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için zorlu mücadele veriyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atların sayısının her geçen yıl arttığını, at kolonilerinde çok sayıda yavru bulunduğunu belirtti.
Tekin, "Atların beslenmelerine katkıda bulunmak için bölgeye düzenli yem bırakıyoruz. Sayılarının artması oldukça sevindirici." diye konuştu.
Bölgenin koruma altında olduğunu ifade eden Tekin, "Yıllar önce köylülerin doğaya bıraktığı atlar zamanla çoğaldı. Tarım arazisi olmadığı için bölgede atlar rahat şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ancak kış aylarında besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de ekiplerimizle destek oluyoruz." dedi. (AA)
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murat dağı at yılkı atı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya var ya, bu kadar temiz bir habere ihtiyacım varmış. Tabi atlar olunca, bir de yabani atlar olunca haber, iyi geldi valla.
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