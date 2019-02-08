Murat Gezici ile Yavuz Oğhan arasında anket tartışması! Son seçim anket sonuçlarını açıkladı, ortam gerildi

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, anketleri değerlendirmek için “Yavuz Oğhan’dan Bir De Bunu Dinle” programına telefon konuğu olarak katıldı. Gezici Araştırma Genel Müdürü Gezici ile gazeteci Oğhan arasında canlı yayında anket tartışması yaşandı.

Ankara'daki son anket sonuçlarını açıklayan Gezcici "Ankara'da yüzde 52 Mehmet Özhaseki önde, Mansur Yavaş ise yüzde 48 civarında" dedi. Araya giren Oğhan, "Ankara'da diğer anket şirketleri genelde Yavaş'ı önde gösteriyordu, siz de ise Özhaseki önde, o genelin dışında" ifadelerini kullanınca Murat Gezici sinirlendi.

GEZİCİ: SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ

Oğhan'ın sözlerine sert tepki gösteren Gezici, "İsterseniz diğer arkadaşların anketlerini konuşalım. Böyle olmaz ama bu saygısızlıktır bence. Tarafsız olalım. Ben oran söylüyorum. Siz hemen kesip diğer anketleri söylüyorsunuz. Saygı göstereceksiniz. Misafire böyle davranılmaz." ifadelerini kullandı.

OĞHAN: SİZİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM

Gezici'nin tepkisini anlamadığını belirten Oğhan "Neye tepki gösterdiğinizi bilmiyorum. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum" diyerek sitemde bulundu.

İkili arasındaki tartışma yaklaşık 3 dakika sürerken, gerginlik yayın boyu sürdü.

