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Murat Hazinedar kimdir? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden tutuklandı?

16.12.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Murat Hazinedar kimdir? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden tutuklandı?

Murat Hazinedar kimdir? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden tutuklandı?

Beşiktaş Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki,Murat Hazinedar kimdir? İşte Beşiktaş Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili merak edilenler...

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

Murat Hazinedar 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu Fatsalı olan Murat Hazinedar Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında kendi hukuk bürosunu kurdu.

MURAT HAZİNEDAR NEDEN TUTUKLANDI?

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beşiktaş Belediyesi Murat Hazinedar

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