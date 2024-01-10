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  4. Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi! Gözler yüzde 9,7'de: İstanbul'da seçimin kilidi onların elinde

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi! Gözler yüzde 9,7'de: İstanbul'da seçimin kilidi onların elinde

10.01.2024 17:08 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin belediye başkanı Murat Kurum olarak açıklandıktan sonra ilk yerel seçim anketi de geldi. İYİ Parti ve DEM Parti'nin henüz açıklanmayan adaylarının da sonuçlara etki edeceği tabloda Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti. Öte yandan kararsızların oranı da ankette öne çıkan detaylar arasında.

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi! Gözler yüzde 9,7'de: İstanbul'da seçimin kilidi onların elinde

31 Mart yerel seçimlerinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı en çok merak edilen il İstanbul. AK Parti, CHP'nin adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı. Bu gelişme üzerine İstanbul'da rekabet yoğunlaşırken ilk anketler gelmeye başladı.

İMAMOĞLU-KURUM YARIŞI BAŞLADI

Yöneylem Araştırma, 7-9 Ocak aralığında İBB adayları için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlarda adaylığı netleşen Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yanı sıra İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'nin adayları ile diğer partilerinin adayları isimsiz olarak yer aldı.

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FARK YÜZDE 6

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 39,1'i oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti. Böylelikle İmamoğlu tüm adaylar arasında birinci sırada yer aldı.

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İmamoğlu'nun en yakın rakibi Murat Kurum ise katılımcıların yüzde 32,9'unun tercihi oldu. Bu tabloya göre İmamoğlu ile Kurum arasında yüzde 6,2'lik fark oluştu.

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YÜZDE 9,7'LİK SEÇMENİN KARARI KRİTİK

Diğer partilerin adaylarıyla birlikte kararsız seçmenin de oyu seçim sonuçlarını önemli oranda belirleyecek. Ankete katılanların yüzde 9,7'si kararsız olduğunu belirtti.

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