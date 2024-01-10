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Murat Kurum sonrası Hüda Par kararını verdi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkartacaklar mı? Dikkat çeken yerel seçim kararı

10.01.2024 16:05 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'u ilan etmesinin ardından gözler ittifaktaki partilere çevrildi. İttifak ortaklarından Yeniden Refah Partisi üç büyükşehir için henüz kararını açıklamazken, Hüda Par için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hüda Par'ın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir için kararını verdiği belirtildi.

Murat Kurum sonrası Hüda Par kararını verdi! İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkartacaklar mı? Dikkat çeken yerel seçim kararı

Yerel seçim atmosferi yavaş yavaş Türkiye gündemini sararken, adaylar da netleşmeye başladı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından megakentte seçim startı da verilmiş oldu. Muhalefet cephesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu üzerinde bir birlik arama çalışmaları devam ederken, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin de özellikle üç büyükşehirde aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.

GÖZLER İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Kurum, İBB Başkanlığı için mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yarışacak. İzmir adayının ise 15 Ocak'taki programda açıklanması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise İzmir için kulislerde adı geçen isimler arasında.

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Başkent Ankara da rekabetin yoğun geçeceği illerden biri olacak. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına çıkması muhtemel isimler arasında en çok Turgut Altınok konuşuluyor.

AK Parti'nin İstanbul dışındaki Ankara ve İzmir'de büyükşehirdeki adaylarının kim olacağının belirlenmesi için geri sayıma geçilirken, gözler 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek veren partilere çevrilmiş durumda. Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde başkan adaylarını şimdiden açıklarken, üç büyükşehir için tutumunu henüz açıklamamıştı.

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HÜDA PAR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN KARARINI VERDİ

Gözlerin çevrildiği bir diğer parti olan Hüda Par'ın kararıyla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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'CUMHUR İTTİFAKI ADAYINI DESTEKLEYECEK'

Gazeteci İsmail Saymaz, Hüda Par'ın İstanbul, Ankara ve İzmir için kararını verdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saymaz, "Hüda Par İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur Ittifakı’nın adaylarını destekleyeceğini açıkladı" ifadelerine yer verdi.

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HÜDA PAR'IN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASI

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, geçtiğimiz hafta partisinin yerel seçimlerde izleyeceği yol haritasını açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim hüda par
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