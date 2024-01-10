Son dakika | Türkiye'nin konuştuğu gelişmeye Erdoğan'dan ilk yorum: "Ciddi manada şaşırdılar! Daha durun, bu ilk adım"

Son dakika haberi: MİT'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 'Türkiye ekseni' mesajı dikkat çekti. Türkiye'nin 'eksen kayması yaşadığı' iddialarına değinen Erdoğan, "Uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur" dedi. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT'imiz bunların ayaktakımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde" dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:
2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Son 21 yılda hayat memat mesafesinde gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri aştık, nice saldırılara maruz kaldık, zorlukların, engellerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Tüm bu süreçlerde MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine ve vatanperverliklerine değil, aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettik.
İHA'ları etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT Başkanlığımız var. MİT'imiz yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT'imiz bunların ayaktakımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Bu, maliyeti yüksek olan bir adım atalım demek. Ayaktakımıyla ne işimiz var? Bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. İllegal yapılara hayat hakkı tanımayız. Devletimizin nefesi sürekli enselerinde olacak.
Sosyal medya mecraların ülkemize yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız. Geçmişte bu tarz provokasyonların bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Benzer acıları milletimize tekrar yaşatamayız.
İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu, İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır, 'Nasıl oldu da bunları aldınız, yakaladınız' vesaire diye. Daha dur bakalım, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.