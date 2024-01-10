Son dakika | Türkiye'nin konuştuğu gelişmeye Erdoğan'dan ilk yorum: "Ciddi manada şaşırdılar! Daha durun, bu ilk adım"

İHA'ları etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT Başkanlığımız var. MİT'imiz yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT'imiz bunların ayaktakımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Bu, maliyeti yüksek olan bir adım atalım demek. Ayaktakımıyla ne işimiz var? Bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıldı.