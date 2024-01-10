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Son dakika | Türkiye'nin konuştuğu gelişmeye Erdoğan'dan ilk yorum: "Ciddi manada şaşırdılar! Daha durun, bu ilk adım"

10.01.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İsrail istihbaratı Mossad adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten ajanların MİT tarafından tespit edilip yakalanmaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasında gündem yaratacak mesajlar verdi. Gelişmenin İsrail'i "ciddi manada şaşırttığını" ifade eden Erdoğan, "Daha dur bakalım, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" diyerek net konuştu.

Son dakika | Türkiye'nin konuştuğu gelişmeye Erdoğan'dan ilk yorum: "Ciddi manada şaşırdılar! Daha durun, bu ilk adım"

Son dakika haberi: MİT'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 'Türkiye ekseni' mesajı dikkat çekti. Türkiye'nin 'eksen kayması yaşadığı' iddialarına değinen Erdoğan, "Uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur" dedi. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT'imiz bunların ayaktakımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde" dedi.

'MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ TÜRKİYE' VURGUSU

Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:

  • 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Son 21 yılda hayat memat mesafesinde gerçekten kritik günler yaşadık. Nice badireleri aştık, nice saldırılara maruz kaldık, zorlukların, engellerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Tüm bu süreçlerde MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, cesaretlerine ve vatanperverliklerine değil, aynı zamanda yüksek vazife şuurlarına, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettik.

  • Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız artık tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmektedir. Dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok muhatabımız da bu gerçeği dile getiriyor.

"TÜRKİYE EKSEN KAYMASI YAŞAMADI, EKSENİNİ BULDU"

  • Birilerinin iddia ettiğinin aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmadı. Uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Ülkemizin elde ettiği başarıların hiçbiri tesadüf değildir, kurumlarımızın emeği ve mücadelesi vardır.

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  • Türkiye hamd olsun bu riskleri çok erken fark eden, savunma kapasitesine çok erken yatırım yapmaya başlayan ülkelerden biri. Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA ve SİHA'ların sembolü olduğu savunma sanayii hamlelerimiz bugün tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor.

"MİT ARTIK BUNLARIN AYAKTAKIMINI DEĞİL, LİDER KADROLARINI YOK ETMENİN GAYRETİNDE"

  • İHA'ları etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT Başkanlığımız var. MİT'imiz yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık MİT'imiz bunların ayaktakımlarıyla uğraşmıyor, tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Bu, maliyeti yüksek olan bir adım atalım demek. Ayaktakımıyla ne işimiz var? Bu mücadeleyi bu şekilde sürdüreceğiz. İnlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Çok sayıda terörist ülkemiz için artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkarıldı.

  • Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. İllegal yapılara hayat hakkı tanımayız. Devletimizin nefesi sürekli enselerinde olacak.

  • Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri ülkemiz ve dünyanın gerçekleriyle son derece uyumludur. Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra son dönemde düzensiz göç gibi, radikalleşme gibi, organize suçlar gibi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler kurumumuzun radarına girdi. Farklı maskelerin arkasına saklanarak birlik ve beraberliği bozmaya çalışan 5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

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'SOSYAL MEDYA' MESAJI

  • Sosyal medya mecraların ülkemize yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız. Geçmişte bu tarz provokasyonların bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Benzer acıları milletimize tekrar yaşatamayız.

  • Ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetleri son dönemde yoğunlaştı. Bunlar karşısında biz de boş durmuyoruz. MİT'imiz göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor.

"İSRAİL'İ CİDDİ MANADA ŞAŞIRTTI AMA BU DAHA İLK ADIM!"

  • İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu, İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır, 'Nasıl oldu da bunları aldınız, yakaladınız' vesaire diye. Daha dur bakalım, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.

  • Yabancı mesajlaşma uygulamalarından birçok bilgi, belge, not, doküman paylaşılıyor maalesef. Bu durum bilgi güvenliği açısından ciddi bir zaafiyet oluşturuyor. Avrupa ülkeleri son dönemde bu uygulamalarının kullanımı noktasında çeşitli kısıtlamaları hayata geçirdi. Bu konuda devletimizin de artık harekete geçmesi gerekiyor. Yabancı aplikasyonlar yerine Türkiye menşeli uygulamaların kullanılmasının teşviki bu süreçte bir alternatif olarak değerlendirilebilir. MİT Başkanlığımızın devletimizin bilgi güvenliğini tahkimi hususunda diğer kurumlarımıza rehberlik etmesinde fayda görüyorum.
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Recep Tayyip Erdoğan
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