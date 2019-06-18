Mursi için gıyabi cenaze namazı

Turan, "Mursi aynı zamanda Osmanlı ve Müslümanların, Türkiye'nin iyi bir dostuydu. Ümmetin derdiyle dertlenen iyi bir mümindi. İyi ki Türkiye'miz var. Allah varlığımızı, devletimizin bekasını daim etsin ve bizi birlikten ayırmasın." dedi.

Namazdan önce katılımcılara seslenen Turan, Muhammed Mursi'nin sadece Mısır'ın cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda bir misyonun temsilcisi olduğunu söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Mısır'ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Mursi'yi şehit olarak niteleyen Karadaş, "Bu olay uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumluları yargı önüne çıkarılmalı. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı." ifadelerini kullandı.

- Balıkesir

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından Zağnos Paşa Camisi'nde kıldırılan gıyabi cenaze namazına, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar saf tuttu.

STK'lar adına basın açıklaması yapan Ersin Güçlü, her türlü olumsuz şart ve sıkıntılı süreçte dahi haktan yana olarak yaşamak ve ölmenin insan için en şerefli lütuf olduğunu dile getirerek, "Mısır yöneticilerine, ülkelerinin emin bir liman olmasını engelleyen, Mısır halkının huzurunu kaçıran ve geleceğini karartan uygulamalardan vazgeçmesini hatırlatırız. Merhum Muhammed Mursi'ye Cenabı Allah'tan rahmet, başta ailesine, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan), İslam milletine sabırlar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.