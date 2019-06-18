HABER

Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanlığınca Ulu Camii önünde tertip edilen programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından açıklama yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Mursi’nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü söyledi.İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi’nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini hatırlatan Ateş, "2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir.

Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Ulu Camii önünde tertip edilen programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından açıklama yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Mursi’nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü söyledi.
İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi’nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini hatırlatan Ateş, "2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir" dedi.
İki bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi’nin, zalimlerin mahkemesinde şehit olduğunu kaydeden Ateş, "Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Program, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaptığı açıklamanın ardından tekbir getirilmesiyle son buldu.

Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.