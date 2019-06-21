HABER

"Mursi suikasta kurban gitmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Iraklı Şii dini merci Muhammed Mehdi el-Halisi: - "Mısır'ın seçilmiş ve meşru lideri (Mursi) suikasta kurban gitmiştir. Bu aynı zamanda İslam'a ve Mısır halkının büyük İslam devrimine yönelik oyunların bir parçasıdır"

BAĞDAT (AA) - Iraklı Şii dini merci Muhammed Mehdi el-Halisi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin planlı bir şekilde ölüme götürüldüğünü söyledi.

Halisi, başkent Bağdat'taki cuma hutbesi sonrası yaptığı açıklamada, Mursi'nin vefatına değindi.

Mısır devrimi ve halkına karşı yapılanları kınadıklarını belirten Halisi, "Mısır'ın seçilmiş ve meşru lideri (Mursi) suikasta kurban gitmiştir. Bu aynı zamanda İslam'a ve Mısır halkının büyük İslam devrimine yönelik oyunların bir parçasıdır." dedi.

Halisi, Mısır tarihinde bir ilki oluşturarak halk iradesiyle seçilen Mursi'ye yapılanlardan büyük üzüntü ve acı duyduklarını ifade etti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ortak bir dil üretmeliyizBaşakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ortak bir dil üretmeliyiz
Antalya'da 'dolunay' buluşmasıAntalya'da 'dolunay' buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak mısır Mursi

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.