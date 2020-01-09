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  4. Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? (10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı?)

Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? (10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muş'da okullar tatil mi, Muş Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 10 Ocak'ta buzlanma ve don beklentisi nedeniyle binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Muş son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularının yanıtı belli oldu. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada kente genelinde okullar yarın tatil edildi.

Muş son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

MUŞ'DA 10 OCAK CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle binlerce öğrenci ve veli '10 Ocak cuma yarın Muş'da tatil haberi var mı? Muş'da yarın okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyor.

MUŞ VALİSİ'NDEN '10 OCAK YARIN OKULLAR TATİL' AÇIKLAMASI

Muş'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili meraklı bekleyiş sona erdi. Muş Valiliği'nden son dakika tatil açıklaması geldi.

Valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamda "Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 10 Ocak 2020 Cuma günü Muş İl Merkezinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir. İl merkezine bağlı köylerimiz ve diğer ilçelerimiz ile bağlı köyler eğitim-öğretime devam edeceklerdir. Ayrıca Muş merkez ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

10 ocak yarın muş valiligi

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