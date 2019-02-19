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Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl PKK'ya önelik operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 48 sığınak imha edildi, 343 kişi hakkında terör suçlarından işlem yapıldı.

Yapılan operasyonla ilgili açıklama yapan valilik, bazı fotoğraflar da paylaştı. İşte ağır kış şartlarına rağmen operasyonları sürdürmeye devam eden jandarma ekiplerinin görüntüleri...

12 terörist etkisiz hale getirilmişti! Yeniden operasyon düzenlendi

Muş'ta geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, geçen yıl 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlarda tespit edilen 48 sığınak imha edildi.
Operasyonlarda, 343 kişi hakkında terörle ilgili suçlardan işlem yapıldı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
muş PKK operasyon

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