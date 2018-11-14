Musa Anter cinayeti davası

Ekingen, Anter cinayeti işlendiği tarihte Diyarbakır Belediyesinde görev yaptığını bildirerek, Anter'in, belediyenin festivaline davetli olduğunu, belediye yöneticilerinin de Anter ile ilgilenmeleri için kendisini ve şu anda ismini hatırlamadığı şoförü görevlendirdiğini anlattı.

Mahkeme Başkanı Şükrü Onat Tekinalp, önceki celsenin ara kararı uyarınca Ahmet Türk'ün tanık olarak beyanın alınması için Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesince çıkartılan çağrının, Türk'ün adresinin değişmesi nedeniyle iade edildiğini bildirdi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık emekli Albay Savaş Gevrekci, Musa Anter'in oğlu müdahil Dicle Anter ile sanık ve müdahil avukatları katıldı.

Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve eski AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin bazı eylemlerden sorumlu tutulan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında olduğu 18 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

"Miroğlu ve Anter yanımıza geldi. Miroğlu, 'Biz birlikte gideceğiz' anlamına gelen bir konuşma yapınca, görevim gereği 'Arkadaşımla biz götürürüz' diye üsteledim. Bunun üzerine, 'Hayır, görüşmeden sonra biz yemeğe geçeceğiz' diye cevap verdi. O anda maktul Musa Anter bana dönerek, 'Tamam yeğenim, siz gidebilirsiniz' diye konuştu. Ben de bunun üzerine şoför arkadaşımla oradan ayrıldım."

Bu görüşmeden bir süre sonra davanın müdahillerinden Orhan Miroğlu'nun otele geldiğini, Miroğlu ve Anter'in otel lobisinde konuştuklarını söyleyen Ekingen, şöyle devam etti:

Festival günü boyunca Anter ile beraber olduklarını, akşam Anter'i kaldığı otele götürdüklerini ifade eden Ekingen, otelde Anter'in, bir süre sonra kendisini görüşme yapacağı Seyrantepe'ye götürmelerini istediğini kaydetti.

Programda, duyumları sonucu yaptığı değerlendirmeleri aktardığını ifade eden Pekin, "Çevresi geniş bir kimseyim. Doğal olarak edindiğim bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler dairesinde Yeşil'in yaşadığı kanaatine ulaştım. Bu kişinin yaşadığı yönünde malumat edindim ama açıkçası nerede yaşıyor, durumu nedir, bu konuda bilgim yoktur." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra, katıldığı bir televizyon programında sanıklardan "Yeşil"in yaşadığına ilişkin açıklamalar yapan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin "tanık" olarak dinlendi.

Avukat Menzilcioğlu'nun sorusu üzerine Ekingen, o tarihte kimsenin kendisini ifade vermeye çağırmadığını, önemli bir ayrıntıyı bildiğini düşünmediğini, bu sebeple ifade vermeye kendisinin de gitmediğini kaydetti.

Soru üzerine tanık Ekingen, gördüklerini, aklında kalanları anlattığını söyledi. Ekingen, Anter'i otele götürdüklerinde "torunu" denen ve Anter'in hizmetini yapan kişinin de otelde bulunduğunu ifade etti.

Menzilcioğlu, Anter ve Miroğlu'nun dahi taksiye binene kadar Seyrantepe'ye götürüleceklerini bilmediğini ifade ederek, tanığın, "vereceği beyanı ezberlediğini, beyanının doğru olmadığını" savundu.

"1995'te 5. Hudut Alay Komutanı olarak görev yaparken Nacak soyadlı Iğdır İl Jandarma Komutanı albay, yanında Yeşil olduğu halde yanıma geldi. Bana Yeşil'i tanıtırken 'Bunu bölgede kullanabilirsiniz. Terörist avında başarılıdır' anlamında bir şeyler söyledi. Genel konuşma sonrasında para karşılığı iş yapan bir insan olduğunu anladım. Tehlikeli bir adam olduğunu değerlendirdim. 'Bu kişiyle işim olmaz' diyerek kendisiyle çalışamayacağımı albaya bildirdim. Mahmut Yıldırım'ı ilk defa o tarihte gördüm. Sonra bir daha yolumuz kesişmedi."

Televizyon programında 1995'te "Yeşil" ile karşılaştığını söylediğini belirten Pekin, soru üzerine bu konuda şu bilgiyi verdi:

Soru üzerine Pekin, "Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı bilgisini çevremden insanlardan duyduğumu söyledim. Çevremden insanlar derken daha evvel görev yapmış, beni bir şekilde tanıyan, istihbarat kökenli arkadaşlarım anlamında söylüyorum." diye konuştu.

Pekin, "Kamu görevim sırasında edindiğim bilgileri açıklama durumum yok. Ama emekli olduktan sonra, cezaevinden çıktıktan sonra çevremden bana gelen bilgiler oldu. Bu bilgiler dairesinde televizyon programında paylaşımda bulundum" dedi.

Sorular üzerine Pekin, Yeşil'in kanser hastası olduğu yönündeki bilgiyi programda dile getirdiğini ancak tedavisinin hangi kimlikle, nerede yapıldığı konusunda bir bilgi edinmediğini kaydetti.

Pekin, aynı televizyon programında, devre arkadaşı olan Ahmet Cem Ersever'in "Yeşil" tarafından öldürüldüğü yönündeki beyanlarının, kendi arkadaş ortamındaki konuşmalardan edindiği kanaate dayandığını belirtti.

JİTEM konusundaki bir soru üzerine Pekin, Genelkurmay İstihbarat Başkanı olduğu 2006'da böyle bir yapı bulunmadığını, bu konunun jandarma nezdinde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Pekin, bahse konu programda "devlet yapılanması içinde, devlet adına çalışan, faili meçhul olaylara sebebiyet veren unsurlar olduğunu söylemeye çalıştığını" belirterek, "Maalesef devlet yapılanması içinde ve istihbarat biriminin çalışma şeklinde bunlar yaşanan gerçeklerdir. O mülakatta ifade ettiğim üzere Yeşil de devlet adına işler yapan biri olarak anılır. Yakın zamanda Abdullah Çatlı örneği bilinen bir örnektir. Bunlar, sohbetlerde edindiğim kanaate dayalı söylediğim beyanlardır." dedi.

Anter ailesinin avukatı Selim Okçuoğlu'nun, Yeşil'in kimliğinin değiştirilmiş olup olamayacağı yönündeki sorusu üzerine Pekin, "Kimliği deşifre olununca istihbarat tekniği olarak kimliği değiştirilmiş olabilir. Yine yüzünün değiştirilmiş olma ihtimali olabilir." ifadelerini kullandı.