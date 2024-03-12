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Musa Ateş'in oğlu Sinan Ateş için son mektubu: "Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz"

12.03.2024 10:21
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Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş de önceki gün 64 yaşamını yitirmişti. Musa Ateş'in oğlu Sinan Ateş için kaleme aldığı son mektup ortaya çıktı. Baba Ateş o mektupta "Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz.” ifadelerine yer verdi.

Musa Ateş'in oğlu Sinan Ateş için son mektubu: "Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz"

30 Aralık 2022'de motosikletli 2 kişinin düzenleyerek silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'in babası Musa Ateş sahura kalktığında fenalaşıp vefat etmişti.

Musa Ateş'in oğluna yazdığı son mektup ortaya çıktı. Eşi Ayşe Ateş'in 'Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda' adlı kitabında yer alan mektupta Musa Ateş'in ifadeleri şöyle:

“Ben Sinan’a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden?
Aklım almıyor, yahu herkesin iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler! Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış?

1980’den önce yanımda arkadaşım şehit edildi, ben yaralandım. Zor günlerdi. Keşke yaşanmasaydı. O zaman silahlar konuşuyordu, şimdi kafalar konuşuyor. Peki, oğlumu düşman belleyenler kimlerdi?

Benim oğlumu daha kafalı, daha zeki diye mi şehit ettiler.

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Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan’ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi.

Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan’ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?

1980 öncesi kendimizi en güvenli hissettiğimiz zamanlar cuma vakitleriydi. Sinan’ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar? Filistinli müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne?

Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara’nın merkezinde şehit ettiler. Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan’ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan’ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?

Facebook’ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. (Firavun’a karşı olmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir) yazıyordu. Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez, benim yanımda olun. Benim evladım Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
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