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Mark Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saat içinde...'

06.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads ile ilgili yaptığı açıklamada "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti" bilgisini paylaştı.

Mark Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saat içinde...'

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

INSTAGRAM İLE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

ZUCKERRBEG: 'İLK 2 SAAT İÇİNDE...'

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA


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