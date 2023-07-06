THREADS META UYGULAMASI İNDİR: Threads nedir, nasıl kayıt olunur, nereden indirilir? Meta'dan Elon Musk'ın Twitter'ına rakip uygulama

Threads uygulaması ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Meta'nın Twitter benzeri uygulaması Threads 6 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla kullanıma sunuldu. Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Elon Musk'a yanıt niteliğinde olan bu uygulamaya Instagram hesabıyla giriş yapılabilmektedir. İşte Threads hakkında merak edilenler...

THREADS NEDİR?

Threads, Twitter benzeri bir uygulmadır. Threads, kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında paylaşımlar yapabilecekleri, takip edebilecekleri ve tartışabilecekleri bir platform.

Threads kullanıcıları, Instagram’dan takip ettikleri hesapları ve sayfaları bu uygulamaya da aktarabiliyorlar.

Threads, Twitter’a benzer bir arayüze sahip. Paylaşımlarda karakter sınırlaması yer alıyor. Kullanıcılar, Twitter'da olduğu gibi paylaşımlara fotoğraf, video veya link de ekleyebiliyorlar.

THREADS NASIL KAYIT OLUNUR?

Threads uygulamasına Instagram hesabı ile giriş yapılabilmektedir.

THREADS NASIL İNDİRİLİR?

Threads Google Play'de 6 Temmuz itibarıyla yer aldı. Android işletim sistemli akıllı telefon kullananlar, Threads'ı Google Play'den indirebilirler.

