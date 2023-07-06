Threads'i kullanıma sunan Zuckerberg, 11 yıl aradan sonra Twitter'da ilk kez paylaşım yaptı! Musk'a olay gönderme...

Meta, Twitter rakibi uygulaması Threads'i kullanıma sundu. Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter için şimdiye kadarki en güçlü tehdit olarak kabul edilen Threads'e ilgi ise büyük.

ZUCKERBERG'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez, tam da Threads'in piyasaya sürüldüğü gün, tweet attı ve Elon Musk'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Zuckerberg, internet dünyanın en ünlü meme'lerinden biri olan birbirini gösteren Örümcek Adamlar'ın bir fotoğrafını tweet'ledi.

Meta'nın kurucusu olan Zuckerberg nadiren paylaşımda bulunuyor ve attığı bu tweet, 2012'den bu yana attığı ilk tweet'i gibi görünüyor.



