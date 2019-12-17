HABER

Muş'ta 15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:42 | Son Güncelleme

MUŞ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, '15 Temmuz Demokrasi Zaferi'ni işaret diliyle anlattı. Şehitlerin isimlerinin okunarak anıldığı programda şiirler okundu, türküler söylendi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Güler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ne ilişkin hazırlanan slayt gösterisinin ardından şehit ve gazilerin ismi tek tek okundu. Öğrencilerin 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatmasının ardından şiirler okundu, türküler söylendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, "Öğrencilerimiz işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni anlattılar. Belki de bu Türkiye’de bu anlamda yapılan ilk programdır. Gerçekten öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Hepimize burada duygulu anlar yaşattılar. Tebrik ediyoruz" dedi.

15 Temmuz'un destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirten Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menduh Astan, 15 Temmuz'da canlarını feda ederek, şehit olan kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bu düşünce ve ruhu öğrencilerimize aşılamak ve gelecek nesillere taşımak düşüncesiyle bu programı düzenledik" diye konuştu.

15 Temmuz'la ilgili sözlerin yetmediğini ve işaret diliyle anlattıklarını belirten öğrencilerden Elif Yalçın, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile ilgili güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Sözlerimiz yetmedi, işaret diliyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni anlattığımıza, güzel bir işe imza attığımıza inanıyoruz" dedi.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Aile hekimleri menenjit aşısının, rutin aşılama programına alınmasını istediAile hekimleri menenjit aşısının, rutin aşılama programına alınmasını istedi
TCG Yavuz Fırkateyni Samsun’daTCG Yavuz Fırkateyni Samsun’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da bankada soygun girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan gözaltına alındı

Belediye başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

46 köyde sokağa çıkma yasağı!

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.