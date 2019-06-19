Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Akçaarmut köyünde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçen yıl başlayan husumetin sona erdirilmesi için Akçaarmut Camisi'nde barış töreni düzenlendi.

Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kanaat önderi Mehmet Emin Seydagil'in girişimleriyle düzenlenen törende iki ailenin fertleri barıştı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından aile fertleri el sıkışarak birbirlerine sarıldı.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, burada yaptığı konuşmada, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barış törenine katkı sunan jandarma personeline teşekkür eden Uzan, şöyle konuştu:

"Tüm köylerimizde bu husumetleri bitirene kadar el ve gönül birliğiyle uğraşacağız. Bu barışlar sağlanmadıkça genç nesillere sorun olarak devam eder. Büyükler olarak bizler buna ön ayak olmazsak yarın gençler cahillik yapıp bu olayı kar topu gibi büyütebilirler. O yüzden bilinçli hareket etmemiz lazım. Husumetlerimiz gelecek nesillere transfer edilmemelidir. Zaman zaman akraba arasında bile olabiliyor, nedenli nedensiz birtakım aramıza nifak tohumları serpilebiliyor. Bizleri birbirine düşürebiliyor. Hepimiz inanan Müslüman din kardeşiyiz. Bizlere düşen aramızdaki bu soğuklukları gidermektir."

Barış törenine İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ömer Koçak da katıldı.

