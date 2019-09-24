HABER

Muş'ta şeker pancarı alımları 2 Ekim'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakim Gündoğdu: - "Bin 516 çiftçi 38 bin dekar alanda pancar ekimi yaptı. Fireli olarak çiftçimizden 230 bin ton pancar satın alacağız. 200 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 29 bin ton şeker üreteceğiz "

Muş'ta şeker pancarı alımlarına 2 Ekim'de başlanacağı bildirildi.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, 2019 yılı alım kampanyasına önümüzdeki hafta pancar alımı yaparak başlayacaklarını belirtti.

Bu yıl şeker varlığının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğuna işaret eden Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Bin 516 çiftçi 38 bin dekar alanda pancar ekimi yaptı. Fireli olarak çiftçimizden 230 bin ton pancar satın alacağız. Burada 200 bin ton pancar işleyerek yaklaşık 29 bin ton şeker üreteceğiz. Fabrikada yaptığımız yenileme ve değişim çalışmalarına 35 milyon lira harcadık. Fabrikamız pancar alım kampanyasına ve üretime hazır. 2 Ekim'de başlayacak olan kampanyamız yaklaşık 35 gün sürecek. Amacımız kışa ve kara kalmamak, çiftçimizin pancarını kar altında bırakmamak ve tüm pancarı satın almaktır."

2018 yılında 235 lira olan pancar alım fiyatının 300 liraya yükseltildiğini bildiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu kampanya döneminde 80 bin ton küspe, 10 bin ton melas üreteceğiz. Fabrikamızda kampanya döneminde 400 kişi çalışacak. Kampanya sonrası bu sayı 200 kişiye düşecek. Bu amaçla fabrikamız her yıl Muş'a yaklaşık 300 milyon lira katma değer sağlayacaktır."

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı40 yıl sonra mağaradan kulübeye taşındı
Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklarMahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş şeker pancarı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki deprem anı izleme istasyonuna böyle yansıdı

Deprem anı böyle yansıdı

Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da, doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

Doğum günü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Adnan Oktar davasında dikkat çeken sözler: İnsan çamaşırını saklar!

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Sivas'taki kazada ölenler toprağa verildi! Cenazede gözyaşları sel oldu

Baba ve 3 oğlunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.