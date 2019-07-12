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Muş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yaşayan Ayşe- Mikail Yapıcı çiftinin yeni doğan bebekleri omuriliği dışarıda dünyaya geldi.

Muş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta yaşayan Ayşe- Mikail Yapıcı çiftinin yeni doğan bebekleri omuriliği dışarıda dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi'nde doğumunun 12'nci saatinde henüz daha isim bile konulmadan ameliyata alınan 3 kilo 800 gram ağırlığındaki bebek, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet tarafından yapılan ameliyatla omuriliğindeki açıklık giderildi. Hastanede kontrol altında tutulan minik bebeğin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor.
Muş merkezde yaşayan Ayşe- Mikail Yapıcı çiftinin üçüncü çocukları önceki gün dünyaya geldi. Ayşe Yapıcı (35), kaldırıldığı devlet hastanesinde 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. 3 kilogram 800 gram ağırlığındaki bebeği kontrol eden ebe ve hemşireler omuriliğin dışarda olduğunu gördü. Doğumunun hemen ardından tedavi altına alınan minik bebek için ameliyat kararı verildi. Ailesinin henüz ismini koymadığı 12 saatlik bebek Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet tarafından yapılan ameliyatla omuriliğindeki açıklık giderildi. Hastanede kontrol altında tutulan minik bebeğin sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor.
Muş'ta ilk kez yaptıkları ameliyatla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Hakan Millet, "Muş Devlet Hastanemizde 3 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen bebeğimiz, belinde omurga kapanma defekti nedeniyle, tarafımca doğumunun 12'nci saatinde ameliyata alındı. Enfeksiyon riski nedeniyle ameliyatın aciliyeti söz konusuydu. Anestezi hekimlerimizin, yeni doğan hekimlerimizin, yeni doğan hemşirelerimizin de ciddi katkılarıyla ve bir ekip çalışmasıyla bebeğimizin yeniden sağlığına kavuşmasını başardık. Yapılan başarılı ameliyatla, bebeği tekrardan sağlığına kavuşturmayı başardık. Ameliyat sonrası bakımları ve tedavileri iyi gitti. Yara yeri temiz, bacaklarında güçsüzlük söz konusu değil. Kafada su toplanması yok. Tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu.
Ameliyat ekibinde yeralan yeni doğan uzmanı Dr. Ceren Cirali, bebeğin dışarıda bulunan omuriliğini vücut içine alındığını söyledi. Bu tür vakalarda genellikle anne karnında tanı konulduğunu belirten Cirali, şunları söyledi:
"Ancak bu bebeğimizin anne karnında tanısı yoktu. Doğumdan sonra tespit ettik ve beyin cerrahımız doktor Hakan bey tarafından da, hastamızın dünyaya gelişinin 12'nci saatinde ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. Sonrasında biz de yeni doğan yoğun bakımda takiplerini yaptık, şuanda bebeğimiz taburcu edilmeye hazır, anne sütü emiyor. Eve gitmeyi bekliyor, bizler de son kontrollerini yapıyoruz" dedi. Kucağına bile almadan bebeği ameliyat edilen anne Ayşe Yapıcı, doktorlara teşekkür etti.

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Muş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatıMuş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatıMuş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatıMuş'ta yeni doğan bebeğe omurilik ameliyatı

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