Mustafa Tuna-Melih Gökçek tartışmasında bir açıklama daha

“Tuna'nın gelir mukayeseleri külliyen yalandır... Hafriyat işi dört aydan beri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Anket A.Ş. tarafından yapılmaktadır... Hafriyat paraları büyükşehir veznesine yatmaktadır hafriyat hizmeti Anket A.Ş. verilmektedir. Tuna ayda 15 milyon hafriyat gelirinden bahsetmektedir... Yani dört ayda 60 milyon gelir elde etmiş olmalıdır. Bu yılda 180 milyon demektir... Alttaki twit yorumlarına bakınca konunun böyle anlaşıldığı anlaşılmaktadır. Bu rakam Tuna'nın yalanıdır...”

“Bugün Sn Mustafa Tuna attığı twitte ve bir TV'de yaptığı konuşmada aylık 30.000 TL olan hafriyat gelirlerinin 15 milyon TL'ye ulaştığını yazarak resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilân etmiş...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna İmrahor Vadisi’nde yapılacak Kanal Ankara Projesinin tamamlandığını vurgulayarak, “İller Bankası’na yeni bir proje sunduk ve uluslararası kredi temini almak için başvurumuzu yaptık. Sonucu takip ediyoruz. Kredi açılınca ya da bu parayı temin ettiğimiz zaman ihaleyi yapacağız” dedi.

Melih Gökçek dönemindeki hafriyat ihalesi konusunda polemiğe girmek istemediğini vurgulayan Başkan Tuna, “Gazeteci sordu ben de yanıt verdim. Rakamlar ortada Melih Başkan ile hiçbir tartışmaya girmemek için konuyu noktalıyorum” diye konuştu.

Kanal Ankara projesi de dahil olmak üzere karşılığında parası bulunmayan hiçbir işi ihale etmemeye özen gösterdiğini belirten Mustafa Tuna, “Bu proje ile ilgili olarak herkes bir şey söylüyor. Haydi, gelsinler projeyi onlara devredeyim, onlar söyledikleri paraları kazansınlar hatta yüzde 25’de kar vereyim” açıklamasında bulundu.

“Parası hazır projeleri ihale ederek hem işlerin zamanında yapılmasını sağlıyoruz hem de yüklenicileri mağdur etmemiş oluyoruz” diyen Başkan Mustafa Tuna İmrahor vadisindeki Mühye, Karataş ve Yakupabdal mahallerinde imar planı çalışmalarının da sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Oda TV

