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Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaatı yarım kalan 3’üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçe ziyaretlerindeki yeni durağı Mustafakemalpaşa oldu.

Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaatı yarım kalan 3’üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçe ziyaretlerindeki yeni durağı Mustafakemalpaşa oldu. Yeni seçilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret eden Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da ilçe belediyesi ile el ele vererek ilçeyi daha güzel yarınlara taşımaya gayret edeceklerini vurguladı. Seçimler sonrasında göreve gelen başkan ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aktaş, “İstanbul seçimleri belki seçim psikolojisinin biraz uzamasına neden oldu ama artık hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Elbirliğiyle Mustafakemalpaşa’nın değerlerinin daha da artırılması, ekonomik anlamda daha rantabl hale gelmesi için bütün gayretimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklarımızın gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Başkan Aktaş’ın her projede elini taşın altına koyduğunu belirterek, desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Ziyaretin ardından ilçede devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Aktaş, ilk olarak müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3’üncü köprüye geldi. Projenin son durumu hakkında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar’dan bilgi alan Başkan Aktaş, “Köprü inşaatı maalesef bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı akamete uğradı. Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen müteahhit işi bıraktı. Kısa zamanda yapıp, yapmayacağıyla alakalı neticeyi alıp, olmazsa bir ikmal ihalesi gerçekleştirip, köprünün tamamlanmasını ve iki yakanın buluşmasını arzu ediyoruz” dedi.
Orta Mahalle Okullar Bölgesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını da inceleyen Başkan Aktaş, “Burası 500 - 600 metrelik kısa bir mesafe ancak altyapı çalışmaları BUSKİ tarafından tamamlanmıştı. Okullar bölgesi olması nedeniyle şuan trafik az ancak Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte yoğun olarak kullanılıyor. Mustafakemalpaşa’da komple altyapıya gireceğimiz için şehir merkezindeki asfaltlama çalışmalarımız bu tip lokal bölgelerde olacak. Altyapı bittikten sonra da bütün ilçe asfalt yolları ile birlikte pırıl pırıl olacak” diye konuştu.

Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

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