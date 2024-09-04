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  4. Müstehcen fotoğrafları yüzünden ailesiyle arası açılmıştı! Lottie Moss Türkiye'den paylaştı

Müstehcen fotoğrafları yüzünden ailesiyle arası açılmıştı! Lottie Moss Türkiye'den paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 14:13
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Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Kate Moss'un kendisi gibi model olan üvey kardeşi Lottie Moss, geçtiğimiz yıllarda müstehcen fotoğraflarını bir yetişkin sitesinde satışa çıkarmıştı. Bu hareketi yüzünden ailesiyle arası açılan Moss tatil için Türkiye'ye geldi.

Müstehcen fotoğrafları yüzünden ailesiyle arası açılmıştı! Lottie Moss Türkiye'den paylaştı

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss çok dönem çok anılan bir isim.

Model olaran Lottie Moss'un Los Angeles'a taşındıktan sonra yetişkinlere yönelik bir abonelik sitesinde müstehcen fotoğraflarını yayınlaması nedeniyle ailesiyle arası açılmıştı.

Lottie Moss, daha önce müstehcen fotoğraflarını paylaştığı abonelik sitesinden ayda yaklaşık 30 bin Sterlin kazandığını açıklamıştı.

26 yaşındaki model, üç yıl süren husumetinin ardından süper model kız kardeşi Kate ile barışmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra lüks bir Türk otelde cesur pozlar verdi.

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Tatil için Türkiye'yi tercih eden güzel isme fanlarından beğeni yağdı. Cennet Plajı yakınlarında çekilen fotoğrafların altına, "Ben senin bebeğinim" notunu düşen güzel isim yine adından söz ettirdi.

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"İnsanlar hayatımda kötü bir yerde olduğum ve her şey ters gittiği için bu işe girdiğimi düşünüyor ama tam tersi oldu" diyen Moss, "Modellik pek de hayranı olmadığım bir şeyi temsil ediyordu ve o siteyi bulduğumda benim gibi olan kızlarla tanıştım. Her zaman biraz daha risk almak ve her zaman vücudumu ortaya çıkarmak istemiştim" demişti.

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Lottie Moss
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