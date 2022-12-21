Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Erkeklerin dikkatini dağıttığı için Dünya Kupası’na isyan etti

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında son bakire olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Kerolay Chaves, Dünya Kupası’na isyan etti. 21 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Katar’daki turnuva boyunca sosyal medya hesabında %60’lık bir düşüş yaşandığını söyledi. Organizasyonun erkeklerin dikkatini dağıttığını ifade eden Chaves, “Onları geri kazanmanın yollarını arıyorum” dedi.

“TOP PEŞİNDE KOŞAN ERKEKLER...”

Futbolun dünyanın her bölgesindeki erkekleri doğrudan etkileyebilecek bir oyun olduğunu söyleyen Chaves, “Top peşinde koşan erkekler bakalım geri gelebilecek mi? Gerçekten dikkatlerinin bu kadar dağılmış olması beni şaşırtıyor. Bu şekilde dalgalanmaların olması kariyerim açısından hoş değil” dedi.