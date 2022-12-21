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Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Erkeklerin dikkatini dağıttığı için Dünya Kupası’na isyan etti

21.12.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak popüler olmayı başaran 21 yaşındaki Kerolay Chaves kendisini platformdaki son bakire ilan ederek gündem olmuştu. Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nın bir ay boyunca kazancını olumsuz etkilediğini dile getiren Chaves, erkeklerin dikkatini dağıttığı için organizasyona tepki gösterdi.

Müstehcen sitede kendisini ‘son bakire’ olarak tanıtmıştı! Erkeklerin dikkatini dağıttığı için Dünya Kupası’na isyan etti

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında son bakire olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Kerolay Chaves, Dünya Kupası’na isyan etti. 21 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Katar’daki turnuva boyunca sosyal medya hesabında %60’lık bir düşüş yaşandığını söyledi. Organizasyonun erkeklerin dikkatini dağıttığını ifade eden Chaves, “Onları geri kazanmanın yollarını arıyorum” dedi.

“TOP PEŞİNDE KOŞAN ERKEKLER...”

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Futbolun dünyanın her bölgesindeki erkekleri doğrudan etkileyebilecek bir oyun olduğunu söyleyen Chaves, “Top peşinde koşan erkekler bakalım geri gelebilecek mi? Gerçekten dikkatlerinin bu kadar dağılmış olması beni şaşırtıyor. Bu şekilde dalgalanmaların olması kariyerim açısından hoş değil” dedi.

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OnlyFans dünya kupası

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