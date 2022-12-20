Herkes onu eleştiriyordu! OnlyFans fenomeni Victoria Barret geliriyle meydan okudu... “Duygumu katmıyorum”

Koronavirüs pandemisi sırasında işi kaybettikten sonra yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden abonelerine içeriklerini satmaya başlayan Victoria Barret, kariyerini değiştirmenin hayatında verdiği en doğru karar olduğunu ifade eden Barret, 24 yaşında sonsuz lüks bir yaşamın anahtarına sahip olmanın kendisini benzersiz hissettirdiğini söyledi.

“AİLEME YARDIMCI OLDUM”

OnlyFans’tan elde ettiği ilk gelirle ailesine yardımcı olduğunu ifade eden Barret, “Ailemin ve kendimin tüm borçlarını ödedim. Aileme yardımcı oldum ve kendime uzun zamandır hayalini kurduğum arabayı aldım. Benim için bu gerçek bir iş. Ben buna herhangi bir duygumu katmıyorum. Bazı insanlar beni yaptıklarımdan dolayı yargılıyor. Günün sonunda bu sadece bir iş ve çok fazla para kazanırken neden bir ofiste 9-5 sıkıcı bir iş yapayım? İşim daha eğlenceli ve kendi zamanımı seçiyorum” diye konuştu.

OnlyFans kariyerinden sonra olumsuz yorumların hedefi olduğunu dile getiren Barret, “Bu işi yapmak için gerçekten kalın bir deriye sahip olmanız gerekiyor. İnsanların söylediklerini duymamalısınız. Yoksa gerçekten çok üzülürsünüz. Çevremdeki herkes beni destekliyor. Ailem, iki ağabeyim ve erkek arkadaşım işimden dolayı beni tebrik ediyor” dedi.