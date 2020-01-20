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  4. Müşteri gibi davranan ekipler uyuşturucu satıcısını yakaladı

Müşteri gibi davranan ekipler uyuşturucu satıcısını yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:12 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 bin 402 uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde uyuşturucu satıcısıyla müşteri gibi irtibata geçen polis ve jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde İ.Ç'nin yüklü miktarda uyuşturucu hap satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma ve fiziki takip sonrası şüpheliyle müşteri gibi irtibata geçen ekipler, İ.Ç'nin uyuşturucu hapları Ferizli'ye getirdiği bilgisine ulaştı.

KOM Şube ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde düzenledikleri ortak operasyonla şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle otomobili arayan ekipler, 4 bin 402 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma KOM müşteri uyuşturucu

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