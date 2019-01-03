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Müşterileri için bulduğu çözüm şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 07:55 | Son Güncelleme

Rize sahilinde işlettiği kafeteryanın açık alanına masa yerleştiren 40 yaşındaki Ramazan Köse, havaların soğuk olması nedeniyle müşterilerinin bu masaları tercih etmemesi üzerine bir çözüm buldu. Her masanın yanına bir soba kuran Köse'nin bu sıra dışı yöntemi görenleri şaşkına çeviriyor

Rize sahilinde işlettiği kafeteryanın açık alanına masa yerleştiren 40 yaşındaki Ramazan Köse, havaların soğuk olması nedeniyle müşterilerinin bu masaları tercih etmemesi üzerine bir çözüm buldu. Her masanın yanına bir soba kuran Köse'nin bu sıra dışı yöntemi görenleri şaşkına çeviriyor

Soğuk dinlemedi, müşterileri için her masaya soba kurdu

Açık alana sobalar kuran Köse, müşterilerini ısıtmaya çalışıyor. Sıra dışı yöntem, görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.
İşletmeci Ramazan Köse, açık alanda da hizmet verdiklerini belirterek müşterilerinin üşümemesi için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Köse, "Akşam saatleri çok soğuk oluyor. Müşterilerimizi nasıl ısıtalım diye düşündük. Elektrikli soba yerine bu sobanın daha iyi ısıtacağını düşündük. Özellikle genç müşterilerimiz bu durumu çok sevdi."
"Sobayı kurduktan sonra giderimiz düştü, işimizde arttı. Olumlu tepkiler alıyoruz. Sobayı da odunla yakıyoruz. Müşteriler gayet iyi ısınıyor. Otantik bir ortam oldu” dedi.
Müşteri Burak Akgül ise "Rize'de dışarıda oturabileceğimiz mekanlar arasında en çok tercih ettiğimiz yer burası. Bu alanda soba olması gerçekten ilginç ve güzel bir şey. İlk gördüğümüzde tuhaf geldi. Acaba dışarıda soba olması bizi ısıtır mı diye düşündük. Sonra geldik oturduk sobaların arasına ve bayağı da ısındık. Rize sahilini güzelleştiren şeylerden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Ozan Oğuzhan Öz de "Birçok sahilde bulunmama rağmen daha önce böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir durum" ifadelerini kullandı.
Hazar Yılmaz adlı müşteri de "Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir uygulama. İnsanlar sahilde böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordur.
Çok hoş olduğunu düşünüyorum. Özellikle akşamları burası çok güzel oluyor. Bence herkes buraya gelmeli ve Rize'de bu ortamı yakalamalı" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Rize kafeterya soba

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