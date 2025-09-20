Mutfakta daha keyifli vakit geçirmek için ihtiyacın olan o değişiklik bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!
Mutfağında yapman gereken değişiklik ne?
1/8
Mutfakta en çok günün hangi vaktinde zaman geçiriyorsun?
2/8
Mutfakta seni en çok zorlayan şey ne?
Dağınıklık ve düzensizlik
3/8
Dolabında bunlardan en çok hangisi var?
4/8
Yemek yaparken nasıl hissediyorsun?
Huzurlu ve mutlu hissediyorum.
Organize olmaya çalışıyorum ama dağılıyorum.
Yorgun ama iyi hissediyorum.
5/8
Yemek yaparken seni en çok mutlu eden şey ne?
6/8
Bu kahve köşelerinden hangisi seni yansıtıyor?
7/8
Yemek yapma stilini nasıl tarif edersin?
8/8
Son olarak hayalindeki o mutfak hangisi?