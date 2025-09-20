KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mutfağında yapman gereken değişiklik ne?

Mutfağında neyi değiştirmelisin? Sen mutfakta geçirdiğin zamanı, sevdiklerini ve sevmediklerini söyle biz de neyi değiştirmen gerektiğini söyleyelim.

Mutfağında yapman gereken değişiklik ne?

Mutfakta daha keyifli vakit geçirmek için ihtiyacın olan o değişiklik bu testin sonunda. Yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

Mutfağında yapman gereken değişiklik ne?

1/8

Mutfakta en çok günün hangi vaktinde zaman geçiriyorsun?

Sabah
Öğlen
Akşam
Günün her saati
2/8

Mutfakta seni en çok zorlayan şey ne?

Mutfakta seni en çok zorlayan şey ne?
Sunumun sıradan kalması
Dağınıklık ve düzensizlik
Çok zaman ayırmak
Kesinlikle temizlik
3/8

Dolabında bunlardan en çok hangisi var?

Meyve
Sebze
Hazır yemekler
İçecekler
Ev yemekleri
Atıştırmalık
4/8

Yemek yaparken nasıl hissediyorsun?

Yemek yaparken nasıl hissediyorsun?
Vakit çok çabuk geçiyor.
Huzurlu ve mutlu hissediyorum.
Organize olmaya çalışıyorum ama dağılıyorum.
Yorgun ama iyi hissediyorum.
5/8

Yemek yaparken seni en çok mutlu eden şey ne?

Yemek yaparken seni en çok mutlu eden şey ne?
Malzemelerin tam olması
Güzel tabaklar yapmak
Hızlıca bitmesi
Yemek kısmı
6/8

Bu kahve köşelerinden hangisi seni yansıtıyor?

7/8

Yemek yapma stilini nasıl tarif edersin?

Yemek yapma stilini nasıl tarif edersin?
Pratik ve hızlı
Göze hitap eden
Malzeme odaklı ve planlı
Dağınık
8/8

Son olarak hayalindeki o mutfak hangisi?

Anahtar Kelimeler:
mutfak Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.