Mutfağında yapman gereken değişiklik ne?

1/8 Mutfakta en çok günün hangi vaktinde zaman geçiriyorsun? Sabah Öğlen Akşam Günün her saati

2/8 Mutfakta seni en çok zorlayan şey ne? Sunumun sıradan kalması Dağınıklık ve düzensizlik Çok zaman ayırmak Kesinlikle temizlik

3/8 Dolabında bunlardan en çok hangisi var? Meyve Sebze Hazır yemekler İçecekler Ev yemekleri Atıştırmalık

4/8 Yemek yaparken nasıl hissediyorsun? Vakit çok çabuk geçiyor. Huzurlu ve mutlu hissediyorum. Organize olmaya çalışıyorum ama dağılıyorum. Yorgun ama iyi hissediyorum.

5/8 Yemek yaparken seni en çok mutlu eden şey ne? Malzemelerin tam olması Güzel tabaklar yapmak Hızlıca bitmesi Yemek kısmı

6/8 Bu kahve köşelerinden hangisi seni yansıtıyor?

7/8 Yemek yapma stilini nasıl tarif edersin? Pratik ve hızlı Göze hitap eden Malzeme odaklı ve planlı Dağınık