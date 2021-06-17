Mutfağınızdaki malzemeler ile maske yapımı

Annelerimizin zamanında günümüzdeki kadar çeşitli bakım kremleri yoktu. Herkes doğal sebze ve meyvelerle ciltlerini güzelleştirecek maskeler yapardı. Eski güzellik sırlarını açığa çıkarıyoruz ve mutfağınızda bulunan 3 malzeme ile 3 adet farklı maske tarifi veriyoruz.

SALATALIK

Kullandığımız birçok kremin içinde salatalık özü bulunuyor. Uzmanlar, salatalığın cildi dinlendirdiğini ve beslediğini belirtiyor. Bu maskeyi, ciltteki kırışıklıkları açmak ve cildin nem dengesini sağlayıp ışıldamasını sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

1 adet salatalığı soyun, baş parmağınızın boyunda kesin ve rendeleyin. Rendelediğiniz salatalığı havanda iyice ezin. İçine 1 yemek kaşığı soğuk süt ekleyerek karıştırın. Buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra karışımı cildinize sürün ve 25 dakika sonra ıslak pamuk ile silerek cildinizden arındırın.

YUMURTA

Protein deposu yumurta sağlıklı beslenmenin en temel ürünlerinden biridir. Cildimizdeki siyah noktaları gidermek ve sivilce oluşumunu engellemek için yumurtadan destek alacağız.