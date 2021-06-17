Mutfağınızdaki malzemeler ile maske yapımı

Annelerimizin zamanında günümüzdeki kadar çeşitli bakım kremleri yoktu. Herkes doğal sebze ve meyvelerle ciltlerini güzelleştirecek maskeler yapardı. Eski güzellik sırlarını açığa çıkarıyoruz ve mutfağınızda bulunan 3 malzeme ile 3 adet farklı maske tarifi veriyoruz.
Kullandığımız birçok kremin içinde salatalık özü bulunuyor. Uzmanlar, salatalığın cildi dinlendirdiğini ve beslediğini belirtiyor. Bu maskeyi, ciltteki kırışıklıkları açmak ve cildin nem dengesini sağlayıp ışıldamasını sağlamak amacıyla kullanabilirsiniz.
1 adet salatalığı soyun, baş parmağınızın boyunda kesin ve rendeleyin. Rendelediğiniz salatalığı havanda iyice ezin. İçine 1 yemek kaşığı soğuk süt ekleyerek karıştırın. Buzdolabında 10 dakika beklettikten sonra karışımı cildinize sürün ve 25 dakika sonra ıslak pamuk ile silerek cildinizden arındırın.
Protein deposu yumurta sağlıklı beslenmenin en temel ürünlerinden biridir. Cildimizdeki siyah noktaları gidermek ve sivilce oluşumunu engellemek için yumurtadan destek alacağız.
1 adet yumurtayı kırın, akını bir kaba alın. 3 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyunu yumurta akına ekleyip karıştırın. Bu karışımı göz ve dudak çevreniz hariç tüm yüzünüze uygulayın. 25 dk bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü ovarak çıkarın.
Maya içerisinde probiyotik, vitaminler ve protein barındıran bir üründür. Cilt dokusunun yenilenmesi amacıyla yaş mayadan destek alacağız. Bu maskeyi 2 hafta arayla uygulayabilirsiniz.
1 adet yaş mayayı 1 çorba kaşığı süt ile karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Maskeniz kuruduğunda ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan 20 dakika sonra buz küpleriyle yüzünüzü uyarabilir, yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.
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