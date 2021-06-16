Çok az kişi biliyor: Pirinci bu şekilde kullanarak saç bakım rutininize harika bir çözüm katabilirsiniz!

Son zamanlarda Tiktok ve Instagram Reels gibi mecralarda influencerların saç ve cilt bakım rutinine sıkça eşlik eden pirinç suyu maskesinin tarihi aslında çok daha eskiye dayanıyor. MS 800’de Japon İmparatorluk Mahkemesinin soylu kadınları güzel saçlarıyla bilinirdi ve bunun nedeni saçlarını pirinç suyuyla yıkamalarıydı. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı’nda “Dünyanın En Uzun Saçlı Köyü” olarak sertifika alan Huangluo adındaki Çin köyünde, kadınların sırrı saçlarını pirinç suyuyla yıkamalarıydı.
Mineral, protein ve vitamin açısından zengin pirinç suyu, saçları onaran bir karbonhidrat olan inositol içeriyor. Inositol, duruladıktan sonra bile saçlarınıza tutunur ve kalkan görevi görür. Ayrıca pirinç suyunun içeriğindeki amino asitler saç hacminizi arttırarak saçınızı parlak ve pürüzsüz hâle getirir.
Bu uygulamalar sayesinde saçlarınız daha çabuk uzayacak, saç kökleriniz güçlenecek, kepek sorununuz çözülecek, saçlarınız ipeksi ve hacimli hâle gelecek, kırıklarınız ve dökülmeleriniz azalacak. Gördüğünüz gibi pirinç suyunun faydaları saymakla bitmez! Siz de haftada birkaç defa pirinç maskesini uygulayarak göz alıcı saçlara sahip olabilirsiniz.
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