Çok az kişi biliyor: Pirinci bu şekilde kullanarak saç bakım rutininize harika bir çözüm katabilirsiniz!

Son zamanlarda Tiktok ve Instagram Reels gibi mecralarda influencerların saç ve cilt bakım rutinine sıkça eşlik eden pirinç suyu maskesinin tarihi aslında çok daha eskiye dayanıyor. MS 800’de Japon İmparatorluk Mahkemesinin soylu kadınları güzel saçlarıyla bilinirdi ve bunun nedeni saçlarını pirinç suyuyla yıkamalarıydı. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı’nda “Dünyanın En Uzun Saçlı Köyü” olarak sertifika alan Huangluo adındaki Çin köyünde, kadınların sırrı saçlarını pirinç suyuyla yıkamalarıydı.

PEKİ PİRİNÇ SUYU NEDEN SAÇLARA BU KADAR İYİ GELİYOR?

Mineral, protein ve vitamin açısından zengin pirinç suyu, saçları onaran bir karbonhidrat olan inositol içeriyor. Inositol, duruladıktan sonra bile saçlarınıza tutunur ve kalkan görevi görür. Ayrıca pirinç suyunun içeriğindeki amino asitler saç hacminizi arttırarak saçınızı parlak ve pürüzsüz hâle getirir.

SAÇ BAKIM MASKENİZİ HAZIRLAMAK İÇİN ADIMLAR

Bir önceki geceden veya 2-3 saat önceden bekleteceğiniz pirince, sınırını geçmeyecek kadar su koyun. Sudaki pirincinizi ara ara karıştırırsanız özünü suya daha çok verir.

Birkaç saat bekleyen pirinci süzerek suyunu ayırın.

Ayırdığınız sıvıyı dilerseniz bir şişeye veya herhangi bir kaba aktarın ve 1-2 gün bekletin. Böylece her bakımınızda pilav yemenize gerek kalmaz. İşte maskeniz hazır! Şimdi sıra uygulama yönteminde…

NASIL UYGULAYACAKSINIZ?

Saçlarınızı şampuanladıktan sonra pirinç suyuyla 10 dakika masaj yapıp durulayabilirsiniz.

Saçlarınızı yıkamadan 1 saat önce pirinç suyuyla masaj yapıp beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Gün içinde az miktarda saçınıza uygulayabilirsiniz. Etkili sonuçlar için üç maddeyi de haftada 2-3 defa uygulamakta fayda var.

MUCİZEVİ SONUÇLAR

Bu uygulamalar sayesinde saçlarınız daha çabuk uzayacak, saç kökleriniz güçlenecek, kepek sorununuz çözülecek, saçlarınız ipeksi ve hacimli hâle gelecek, kırıklarınız ve dökülmeleriniz azalacak. Gördüğünüz gibi pirinç suyunun faydaları saymakla bitmez! Siz de haftada birkaç defa pirinç maskesini uygulayarak göz alıcı saçlara sahip olabilirsiniz.



