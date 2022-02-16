Mutfağınızın baş düşmanı yanmış yağ lekelerinden korkmaya son!

Kimileri mutfakta zaman geçirmeyi meditasyon yapmak kadar rahatlatıcı buluyor. Kimileri ise mutfağı hızlıca işini görüp çıkmak istediği bir alan olarak görüyor. Söz konusu yanmış yağ lekeleri ise her iki taraf için de bu lekeler zorlu ve baş edilemez olarak görülüyor. Yanmış yağ lekelerini temizlemek için doğru yöntemleri bildiğiniz takdirde onlardan korkmanıza gerek yok. Peki, yanmış yağ lekeleri en kolay nasıl temizlenir?

BU MALZEMELERİ MUTFAĞINIZDAN EKSİK ETMEYİN!

Yanmış yağ lekeleri için önereceğimiz malzemeler, ev temizliğinde sıklıkla kullanılan ve herkesin yakından tanıdığı ürünler. Lekelerden hızlıca kurtulmanızı ve mutfağı tertemiz yapmanızı sağlayacak malzemeler; su, sirke, karbonat ve bulaşık deterjanı! Doğru malzemeleri doğru yüzeylerle birleştirdiğinizde çıkan sonuca şaşıracaksınız!

FIRIN VE OCAKTA OLUŞAN YANMIŞ YAĞ LEKELERİNE ÇÖZÜM

Fırında yapılan yemeklerin tadı bir başka oluyor. Ancak pişirme esnasında fırın tepsisinden akan yemek yağlarını temizlemek o kadar da güzel sayılmaz! Ocak ve fırın yüzeylerinde oluşan yağ lekelerini temizlemek için önerilerimize kulak verin.

Dikkat etmeniz gereken ilk nokta, yüzeylerin soğuk olduğundan emin olmak. Fırın veya ocağın soğumasını bekledikten sonra temizliğe başlayabilirsiniz.

Bir sprey şişesinin içini 3 kaşık karbonat ve suyla doldurup şişeyi iyice çalkalayın.

Fırın veya ocağın tüm yüzeylerine bu karışımı püskürtün ve bir gün bekletin.

Nemli bir bezle fırının tüm yüzeylerini silerek işlemi bitirin.

TENCERE VE TAVALARDAKİ YANMIŞ YAĞ LEKELERİNE ÇÖZÜM