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Mutfağınızın baş düşmanı yanmış yağ lekelerinden korkmaya son!

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak yüzeylerinde veya mutfak eşyalarının üzerinde oluşan yanmış yağ lekeleri herkesin korkulu rüyası. Hele ki lekenin oluşmasının üzerinden zaman geçmişse temizleyecek kişinin vay haline! Yazımızda vereceğimiz önerilerle yanmış yağ lekesi temizliğinin altından kolayca kalkabilirsiniz. İşte yanmış yağ lekeleri için temizlik önerileri!

Mutfağınızın baş düşmanı yanmış yağ lekelerinden korkmaya son!

Kimileri mutfakta zaman geçirmeyi meditasyon yapmak kadar rahatlatıcı buluyor. Kimileri ise mutfağı hızlıca işini görüp çıkmak istediği bir alan olarak görüyor. Söz konusu yanmış yağ lekeleri ise her iki taraf için de bu lekeler zorlu ve baş edilemez olarak görülüyor. Yanmış yağ lekelerini temizlemek için doğru yöntemleri bildiğiniz takdirde onlardan korkmanıza gerek yok. Peki, yanmış yağ lekeleri en kolay nasıl temizlenir?

BU MALZEMELERİ MUTFAĞINIZDAN EKSİK ETMEYİN!

Yanmış yağ lekeleri için önereceğimiz malzemeler, ev temizliğinde sıklıkla kullanılan ve herkesin yakından tanıdığı ürünler. Lekelerden hızlıca kurtulmanızı ve mutfağı tertemiz yapmanızı sağlayacak malzemeler; su, sirke, karbonat ve bulaşık deterjanı! Doğru malzemeleri doğru yüzeylerle birleştirdiğinizde çıkan sonuca şaşıracaksınız!

FIRIN VE OCAKTA OLUŞAN YANMIŞ YAĞ LEKELERİNE ÇÖZÜM

Fırında yapılan yemeklerin tadı bir başka oluyor. Ancak pişirme esnasında fırın tepsisinden akan yemek yağlarını temizlemek o kadar da güzel sayılmaz! Ocak ve fırın yüzeylerinde oluşan yağ lekelerini temizlemek için önerilerimize kulak verin.

  • Dikkat etmeniz gereken ilk nokta, yüzeylerin soğuk olduğundan emin olmak. Fırın veya ocağın soğumasını bekledikten sonra temizliğe başlayabilirsiniz.

  • Bir sprey şişesinin içini 3 kaşık karbonat ve suyla doldurup şişeyi iyice çalkalayın.

  • Fırın veya ocağın tüm yüzeylerine bu karışımı püskürtün ve bir gün bekletin.

  • Nemli bir bezle fırının tüm yüzeylerini silerek işlemi bitirin.

TENCERE VE TAVALARDAKİ YANMIŞ YAĞ LEKELERİNE ÇÖZÜM

  • Tencere ve tavalarda oluşan yanmış yağ lekelerini giderebilmek için yağlı tencere veya tavanızı suyla doldurup yanan ocağın üzerine koyun.

  • Suyun içine 1 su bardağı sirke ekleyin ve kaynamasını bekleyin.

  • Kaynadıktan sonra içine birkaç kaşık karbonat ekleyin.

  • Su soğuduktan sonra bulaşık süngeriyle iyice ovalayın ve ardından durulayın. İşte bu kadar!
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