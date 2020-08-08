Mutfak dolaplarındaki yağ lekeleri canınızı sıkmasın! İşte o pratik yöntem...

Mutfak dolaplarınızla ilgilenmeyi bir süre ihmal ettiğinizde yağ lekelerinin yerleşmesi ve katılaşması kaçınılmaz. Ama dert etmeyin, elma sirkesinin müthiş bir yağ çözücü özelliği var. Sabırla ovalayın ve yağ lekelerinden kurtulun. Evet, bu kadar kolay! İşte mutfak dolaplarındaki yağ lekeleriyle savaşmanızı sağlayacak tüyolar…

MUTFAK DOLAPLARINDAKİ HAFİF YAĞ LEKELERİNİ BEKLETMEYİN!

Özellikle kızartma veya yağlı yemekler yaptığınızda etrafa ve dolaplara sıçrayan lekeleri hemen temizlerseniz işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Mutfak dolaplarını sık sık temizlemeniz yağ lekelerinin kalıcılığını azaltır ve daha kolay temizlersiniz. Bu sebeple yeni oluşmuş olan hafif yağ lekelerini nemli bir beze biraz bulaşık deterjanı dökerek silebilirsiniz. Sonrasında suyla duruladığınız bez ile deterjanı temizlemeyi ve kuru bir bez ile de üzerinden geçmeyi unutmayın.

Eğer bulaşık deterjanı yerine daha doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız, sirke ve su karışımından yararlanabilirsiniz. Eşit oranda karıştıracağınız elma sirkesi ve suyu biz bez yardımıyla dolaplarınıza uyguladığınızda yağ lekelerinden eser kalmayacaktır. Dilerseniz bez yerine yumuşak bir sünger de kullanabilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra dolaplarınızı nemli bir bez ile silip kurulayın ki, dolaplarınız zarar görmesin.