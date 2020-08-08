Mutfak dolaplarındaki yağ lekeleri canınızı sıkmasın! İşte o pratik yöntem...

Mutfak dolaplarınızla ilgilenmeyi bir süre ihmal ettiğinizde yağ lekelerinin yerleşmesi ve katılaşması kaçınılmaz. Ama dert etmeyin, elma sirkesinin müthiş bir yağ çözücü özelliği var. Sabırla ovalayın ve yağ lekelerinden kurtulun. Evet, bu kadar kolay! İşte mutfak dolaplarındaki yağ lekeleriyle savaşmanızı sağlayacak tüyolar…
Özellikle kızartma veya yağlı yemekler yaptığınızda etrafa ve dolaplara sıçrayan lekeleri hemen temizlerseniz işinizi kolaylaştırmış olursunuz. Mutfak dolaplarını sık sık temizlemeniz yağ lekelerinin kalıcılığını azaltır ve daha kolay temizlersiniz. Bu sebeple yeni oluşmuş olan hafif yağ lekelerini nemli bir beze biraz bulaşık deterjanı dökerek silebilirsiniz. Sonrasında suyla duruladığınız bez ile deterjanı temizlemeyi ve kuru bir bez ile de üzerinden geçmeyi unutmayın.
Eğer bulaşık deterjanı yerine daha doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız, sirke ve su karışımından yararlanabilirsiniz. Eşit oranda karıştıracağınız elma sirkesi ve suyu biz bez yardımıyla dolaplarınıza uyguladığınızda yağ lekelerinden eser kalmayacaktır. Dilerseniz bez yerine yumuşak bir sünger de kullanabilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra dolaplarınızı nemli bir bez ile silip kurulayın ki, dolaplarınız zarar görmesin.
Elma sirkesi ve bulaşık deterjanı bir araya geldiğinde çok güçlü bir yağ çıkarıcı etkiye sahip olur. Unutmayın ki, elma sirkesi mükemmel bir yağ çözücü olduğu kadar çok iyi bir parlatıcı ve dezenfektandır. Bulaşık deterjanı da yağ lekelerinin daha kolay çıkmasını sağlar.
Eğer mutfak dolaplarınızı uzun süredir temizlemediyseniz ve çok fazla yağlanmış dolaplarınız varsa bu karışıma çamaşır suyu veya kimyasal yağ çözücü de ekleyebilirsiniz. Ancak bu kimyasal maddeleri az miktarda eklemeye özen gösterin. Çünkü mutfak dolaplarınıza zarar verebilir.
Yumuşak dokulu bir sünger veya bez yardımıyla dolaplarınızı ovalayarak yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. Temizlik yaparken dolaplarınızın hangi materyalden yapıldığına da dikkat edin. Özellikle ahşap ve cilalı yüzeylerde sert bezler veya teller kullanmamanız gerekir. Çünkü dolaplarınız aşınabilir ve çizilebilir. Bu sebeple yumuşak süngerler ve bezler tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Yağ lekelerine odaklanarak hafifçe ovalamanız yağ lekelerinin çıkması için yeterli olur.
Mutfak dolaplarınız tamamen temizlenene kadar karışımı uygulamaya devam edin ve iyice temizlendikten sonra da temiz su ile yıkadığınız nemli bir bez yardımıyla durulayarak sirke ve deterjan artıklarından kurtulun. İşte bu kadar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum