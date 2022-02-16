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Mutfakla boğuşmaya son: A’dan Z’ye mutfak temizliği nasıl yapılır?

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün neredeyse yarısının geçirildiği mutfaklar, evin en hayati bölümü olması sebebiyle bir hayli dağılıyor. Bununla da kalmayıp içindeki dolaplar, raflar, tezgahta sergilediğiniz kavanozlar ve ev aletleri derken bu dağınıklık sizi çıldırtacak boyuta gelebiliyor. Gelin, siz çıldırmadan dip köşe mutfak temizliği nasıl yapılır anlatalım.

Mutfakla boğuşmaya son: A’dan Z’ye mutfak temizliği nasıl yapılır?

Mutfaklar, hem temiz kalması gereken hem en kolay dağılabilen alanlardan. Fazlaca eşyanın bulunduğu ve sağlığınızı korumak adına her zaman tertemiz olması gereken mutfakları temizlerken ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Mutfak temizliğine nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

MUTFAK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

  • İşe mutfaktaki dağınıklığı ortadan kaldırmakla başlayın. Yayıntıları kaldırmak, temizleyeceğiniz alanı rahatlatarak kapsamlı bir temizliğe hazırlanmanızı sağlayacak.

  • Temizliğinizi dıştan içe ve yukarıdan aşağıya doğru yapın. Bu sayede daha kısa sürede bitirirsiniz.

  • İşlerinizi biriktirmeyin! Aksi takdirde yığılan küçük işler bir kar topu misali büyüyebilir.

  • Aile bireyleri arasında iş bölümü yapın. Unutmayın ki her işe siz yetişmek zorunda değilsiniz.

BEYAZ EŞYALAR

  • Ocak bölgesinin mutfakta en çok kirlenen yer olduğu tartışmasız bir gerçek. Ocak temizliği için önce çakmak ve düğmelerin üzerini streç filmle sarın. Daha sonra yer yer uyguladığınız krem temizleyici ile dip bucak temizleyin. Ulaşamadığınız kısımlarda çöp şiş veya kürdandan yardım alabilirsiniz.

  • Fırının içini boşalttıktan sonra sirkeli suyla silin. Eğer yağları çıkarmak konusunda sirke yetersiz kalıyorsa güçlü bir yağ çözücü tercih edebilirsiniz.

  • Davlumbazın filtrelerini söküp yağ çözücü ile iyice temizleyin. Kalan kısımlara da yağ çözücü sıkın ve bir süre beklettikten sonra diş fırçası yardımıyla temizleyin.

  • Buzdolabının bütün raflarını boşaltıp çıkarın. Buzdolabından çıkardığınız her şeyi silin ya da kutusunu değiştirin. Dolap içi düzenleyicilerden yararlanmak size büyük zaman kazandırabilir.

MOBİLYALAR

  • Mutfak dolaplarının temizliğine içlerini boşaltmakla başlayın. Ardından tüm dolapları sirkeli ve karbonatlı suyla silip kurulayın.

  • Çekmecelerin içini elektrikli süpürge ile çektirdikten sonra sirkeli ve karbonatlı suyla temizleyin.

  • Masanın üzeri sıkça silinse de masa bacakları genelde atlanıyor. Yukarıdan aşağıya doğru masanızın her noktasını silip kurulamayı ihmal etmeyin.

TEZGAH

  • Tezgahın üzerini boşalttıktan sonra diş fırçası yardımıyla küçük derz aralarına ulaşarak temizliğinizi yapın.

  • Daha sonra üzerinde durması gereken tüm objeleri silerek tezgaha yerleştirin.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

Sıkça kullanıldığı için kirlenen elektrikli ev aletlerini kullanma kılavuzundaki talimatlara uyarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Bu cihazlara fazla kimyasal uygulamamaya dikkat edin.

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