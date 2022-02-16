Mutfakla boğuşmaya son: A’dan Z’ye mutfak temizliği nasıl yapılır?

Mutfaklar, hem temiz kalması gereken hem en kolay dağılabilen alanlardan. Fazlaca eşyanın bulunduğu ve sağlığınızı korumak adına her zaman tertemiz olması gereken mutfakları temizlerken ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Mutfak temizliğine nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!
İşe mutfaktaki dağınıklığı ortadan kaldırmakla başlayın. Yayıntıları kaldırmak, temizleyeceğiniz alanı rahatlatarak kapsamlı bir temizliğe hazırlanmanızı sağlayacak.
Temizliğinizi dıştan içe ve yukarıdan aşağıya doğru yapın. Bu sayede daha kısa sürede bitirirsiniz.
İşlerinizi biriktirmeyin! Aksi takdirde yığılan küçük işler bir kar topu misali büyüyebilir.
Ocak bölgesinin mutfakta en çok kirlenen yer olduğu tartışmasız bir gerçek. Ocak temizliği için önce çakmak ve düğmelerin üzerini streç filmle sarın. Daha sonra yer yer uyguladığınız krem temizleyici ile dip bucak temizleyin. Ulaşamadığınız kısımlarda çöp şiş veya kürdandan yardım alabilirsiniz.
Fırının içini boşalttıktan sonra sirkeli suyla silin. Eğer yağları çıkarmak konusunda sirke yetersiz kalıyorsa güçlü bir yağ çözücü tercih edebilirsiniz.
Davlumbazın filtrelerini söküp yağ çözücü ile iyice temizleyin. Kalan kısımlara da yağ çözücü sıkın ve bir süre beklettikten sonra diş fırçası yardımıyla temizleyin.
MOBİLYALAR
Mutfak dolaplarının temizliğine içlerini boşaltmakla başlayın. Ardından tüm dolapları sirkeli ve karbonatlı suyla silip kurulayın.
Çekmecelerin içini elektrikli süpürge ile çektirdikten sonra sirkeli ve karbonatlı suyla temizleyin.
TEZGAH
Tezgahın üzerini boşalttıktan sonra diş fırçası yardımıyla küçük derz aralarına ulaşarak temizliğinizi yapın.
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
Sıkça kullanıldığı için kirlenen elektrikli ev aletlerini kullanma kılavuzundaki talimatlara uyarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Bu cihazlara fazla kimyasal uygulamamaya dikkat edin.
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