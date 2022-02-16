Mutfakla boğuşmaya son: A’dan Z’ye mutfak temizliği nasıl yapılır?

Ocak bölgesinin mutfakta en çok kirlenen yer olduğu tartışmasız bir gerçek. Ocak temizliği için önce çakmak ve düğmelerin üzerini streç filmle sarın. Daha sonra yer yer uyguladığınız krem temizleyici ile dip bucak temizleyin. Ulaşamadığınız kısımlarda çöp şiş veya kürdandan yardım alabilirsiniz.