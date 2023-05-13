Mutfakta vakit geçirmeyi seven annenize alabileceğiniz, pratik mutfak aletleri

Her yıl mayıs ayının gelmesiyle tatlı bir telaş başlıyor ve Anneler Günü için hediye arayışı hız kazanıyor. Annenize güzel bir hediye alabilmek için öncelikle onun nelerden hoşlandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Örneğin anneniz mutfakta birbirinden leziz yemekler, kahveler ve tatlılar hazırlamayı seviyorsa ona pratik mutfak aletleri hediye edebilirsiniz. Haydi gelin, annenizin severek kullanacağı o mutfak aletlerine beraber bakalım.

1. Çay tiryakisi annelere: Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı

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Anneler Günü'nde çay tiryakisi annenize tam da damak tadına uygun çay demleyebilmesi için Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz Çelik Çaycı'yı hediye edebilir, böylece onun gönlünü fethedebilirsiniz. Kablosuz olarak kullanılabilmesi sayesinde pratiklik sunan model kısa sürede dumanı üstünde tüten çay demlemeye olanak tanıyor. Ayrıca 1,7 litre kapasitesiyle kalabalık misafirlere çay servisi yapma imkânı da sunuyor.

2. "Kahvesiz güne başlayamam." diyenlere: Philips HD7461/20 Kahve Makinesi

Filtre kahvesini yudumlamadan güne başlayamayan annenize bu özel günde onu mutlu edecek bir hediye alternatifi arıyorsanız Philips HD7461/20 Kahve Makinesi harika bir seçim olabilir. Sürahinin içinde bulunan aroma karıştırıcı başlığı sayesinde ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromayı sunan kahve makinesi kahveyi eşit şekilde karıştırıyor. 1,2 litre kapasitesiyle 2-10 arası büyük, 15 küçük fincan kahve hazırlayabiliyor.

3. Mutfakların yeni gözdesi: Xiaomi Mi Smart Airfryer

Mutfakta vakit geçirmeyi seven annenizi çok mutlu edecek ve onun işini epey kolaylaştıracak bir hediye alternatifi de mutfakların yeni gözdesi Xiaomi Mi Smart Airfryer olabilir. Sebzeden tavuğa, balıktan ete ve hamur işine kadar birçok yemeği pratik ve hızlı bir şekilde pişirme olanağı tanıyan airfryer 24 saat önceden planlanabiliyor. OLED ekranı ile kolay takip ve ısı kontrolü imkânı sunan model her mutfağın yıldızı olmaya aday.

4. Pratik çorbalar, leziz smoothieler: Vestel Ziyafet Pişirici Blender

Sofraların vazgeçilmezi sıcacık çorbaları pratik bir şekilde yapmak hangi anneyi mutlu etmez ki? Siz de bu Anneler Günü'nde mutfakta bol bol vakit geçiren annenize Vestel Ziyafet Pişirici Blender'ı hediye edebilirsiniz. Sıcak veya soğuk tarifleri kolaylıkla hazırlamaya olanak tanıyan modeli yedi farklı akıllı programı sayesinde sebze çorbasından smoothielere ve bitkisel sütlerin yapımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazla gelen tarif kitapçığından faydalanarak farklı tarifleri deneyebilirsiniz.

5. Âdeta bir şef: Beko MC 5056 I ExpertChef

10 adet ön tanımlı pişirme programı bulunan Beko MC 5056 I ExpertChef; düdüklü programı ile et, tavuk ve baklagil yemeklerini pişirmeye imkân veriyor. Ayrıca kısık ateşte pişirme programı ile reçelden soteye, buharda pilavdan yoğurda kadar birçok farklı yiyeceği pişirmenize olanak tanıyor. Özel tandır aksesuarı ile her yere eşit ısı dağılımı ile ideal kıvamda tandır pişirme özelliğini sunan cihaz annenizin mutfakta vazgeçemediği yardımcılarından olmaya aday.

6. Ev yoğurdunun yeri bir başka: GoldMaster Maya 1 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Yoğurt Yapma Makinesi

Tam kıvamında ev yoğurdu yapmayı bir hayli kolaylaştıran Goldmaster Maya 1 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Yoğurt Yapma Makinesi anneniz için harika bir Anneler Günü hediyesi alternatifi olabilir. Ergonomik tasarımı ve yoğurdu gözlemlemeye imkân tanıyan şeffaf üst kapağı sayesinde son derece pratik bir kullanım sunan model, eşit ısı dağılımı ile tam kıvamında yoğurtları ustalık gerektirmeden yapmaya olanak veriyor.

7. Leziz wafflelar annenizin mutfağında: Fakir Bouncy Waffle Makinesi

Annenizin elinden çıtır çıtır, lezzetli bir waffle yemek ister misiniz? O hâlde Anneler Günü'nde annenize lezzetli wafflelar hazırlayabileceği Fakir Bouncy Waffle Makinesi'ni hediye etmeye ne dersiniz? Üst kısmında yer alan kırmızı ve yeşil güç gösterge ışıklarıyla büyük bir kolaylık sağlayan model yapışmaz plaka tasarımı ile ideal kıvamı yakalamaya yardımcı oluyor. Dikey olarak da saklanabilen cihaz tezgâhta veya dolaplarda fazla yer kaplamıyor.

8. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var: Homend Pottoman 1830H Türk Kahve Makinesi

Bol köpüklü Türk kahvesini yapmak Homend Pottoman 1830H Türk Kahve Makinesi ile son derece kolay. Özel ısı dengesi özelliği sayesinde kahveyi yakmadan köz tadında pişiren model akıllı sensörleriyle haznedeki miktarı algılıyor ve taşmayı önlüyor. Kahve piştikten sonra hazneyi çıkardığınızda otomatik olarak kapanan cihaz, son derece güvenli bir kullanım sunuyor ve tek seferde beş fincana kadar kahve pişirebiliyor.

9. Taptaze ekmekler için: Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi

Anneler Günü'nde annenize hediye edeceğiniz Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi ile onu çok mutlu edebilirsiniz. LCD ekranından kolaylıkla seçilebilen 13 farklı pişirme programı ile tam buğdaydan glütensize kadar istenen ekmek çeşidini kolaylıkla pişirmeye imkân tanıyan model; 500 gram, 750 gram ve 1000 gram somun ekmek yapabilme seçeneği sunuyor. Ayrıca pişirme sonrasında ekmekleri bir saate kadar sıcak tutabiliyor.

10. Her mutfağa lazım: Sinbo SK-8014 Su Isıtıcı

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Bu Anneler Günü'nde annenizi Sinbo SK-8014 Su Isıtıcı ile mutlu edebilirsiniz. 1,5 litre kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısı; otomatik kapanma özelliği, aşırı ısınmayı ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi sayesinde son derece güvenli bir kullanım sunuyor. 360 derece dönebilme özelliği ile hareket kabiliyetini arttıran model kablo saklama yuvası sayesinde cihazı düzenli bir şekilde muhafaza edebilmenize olanak tanıyor.

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