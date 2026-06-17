Mutfakta vazgeçilmeziniz: Bahçede istenmeyen otları bir gecede yok ediyor

Yaz aylarında bahçe, teras ve yürüyüş yollarında hızla çoğalan yabani otlar birçok kişinin kabusu haline geliyor. Bahçecilik uzmanları ise kimyasal ürünlere alternatif olarak kullanılabilecek basit bir yönteme dikkat çekiyor: Tuzlu su karışımı.

Uzmanlara göre doğru şekilde uygulanan tuzlu su, yabani otları kısa sürede kurutarak temizlenmelerini kolaylaştırabiliyor.

YABANİ OTLARI NASIL ÖLDÜRÜYOR?

Bahçecilik uzmanı Harry Bodell'e göre tuz, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını engelliyor.

Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin emilimini zorlaştıran tuz, bitkinin zamanla susuz kalmasına ve kurumasına neden oluyor. Ayrıca yüksek tuz yoğunluğu, fotosentez gibi hayati süreçleri de olumsuz etkileyerek yabani otların yeniden büyümesini zorlaştırıyor.

TUZLU SU KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIYOR?

Uzmanların önerdiği karışım oldukça basit:

1 su bardağı tuz

2 su bardağı su

Karışım için kaya tuzu veya sofra tuzu kullanılabiliyor.

Hazırlanan tuzlu suyun özellikle bahçe yollarındaki taş aralarına veya yabani otların çıktığı bölgelere dökülmesi tavsiye ediliyor.

BİR GECEDE ETKİSİNİ GÖSTEREBİLİR

Uzmanlar, uygulamanın yağış olmayan ve kuru bir günde yapılmasını öneriyor.

Böylece yağmur veya nem, tuzlu suyun etkisini azaltmıyor. Karışım gece boyunca bitkinin köklerine etki ederek yabani otların kurumasını sağlıyor. Ertesi gün ise kuruyan otların temizlenmesi çok daha kolay hale geliyor.

DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKİYOR

Her ne kadar etkili bir yöntem olsa da uzmanlar tuzun gelişigüzel kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Toprakta biriken tuz, sadece yabani otları değil çevredeki diğer bitkileri de olumsuz etkileyebiliyor. Hatta ilerleyen dönemlerde yeni bitkilerin büyümesini zorlaştırabiliyor.