Ağustos ayında şansı zirveye çıkacak 3 burç belli oldu!

Ağustos ayı, gökyüzündeki güçlü gezegen hareketleri ve tutulma etkileriyle astroloji gündemini hareketlendiriyor. Astrologlara göre bu süreçten en olumlu etkilenecek burçlar da netleşmeye başladı. İşte aşk, kariyer ve sosyal yaşamda yakalayacakları fırsatlarla dikkat çekecek 3 burç:

ASLAN BURCU

Ağustos ayının ilk bölümünde Güneş'in Aslan burcundaki etkisi, hedeflere odaklanmayı kolaylaştırıyor. Özellikle uzun süredir emek verilen konularda önemli ilerlemeler yaşanabilir.

6 Ağustos'ta Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle aile ve arkadaş ilişkileri güç kazanırken, 9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçişi yeni fikirlerin ve yaratıcı projelerin ön plana çıkmasını sağlayabilir.

12 Ağustos'taki Aslan Yeni Ay tutulmasının ise yeni arkadaşlıklar, sosyal çevrede genişleme ve yeni başlangıçlar getirebileceği belirtiliyor.

TERAZİ BURCU

Ağustos ayının en dikkat çeken burçlarından biri de Terazi oluyor. Yönetici gezegeni Venüs'ün 6 Ağustos'ta Terazi burcuna geçmesi, özgüvenin artmasına ve kişisel gelişimin hız kazanmasına destek verebilir.

9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçmesi sosyal çevreyi hareketlendirirken, 11 Ağustos'ta Mars'ın Yengeç burcuna geçişi kariyer alanında yeni sorumluluklar ve terfi fırsatlarını gündeme taşıyabilir.

Ayın son haftasında ise dinlenmeye ve kişisel ihtiyaçlara zaman ayırmanın önem kazanacağı ifade ediliyor.

KOVA BURCU

Ağustos ayında Kova burçları için en güçlü tema ilişkiler olacak. Venüs'ün Terazi burcundaki seyri, yeni insanlarla tanışma, seyahat planları ve eğitim fırsatlarını destekleyebilir.

9 Ağustos'ta Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle iletişim trafiği hızlanırken, 12 Ağustos'taki Yeni Ay tutulması ortaklıklar ve dostluklarda yeni bir sayfa açabilir.

Ay sonunda gerçekleşecek Balık Dolunayı ise geçmişi geride bırakıp yeni hedeflere odaklanmak isteyen Kova burçlarına güçlü bir motivasyon sağlayabilir.