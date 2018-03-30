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Mutfaktaki çöp kovanıza pamuk koyun, bakın neler olacak

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 30.03.2018 01:46 | Son Güncelleme

Mutfaklarımız evimizde hijyenin sağlanması gereken yerlerin başında gelir. Ancak besinler, yemek hazırlama, sebze ve meyvelerin temizliği derken hem hijyen hem kötü kokularla karşı karşıya kalabiliyoruz. Mutfağınızdaki kötü kokuyu engellemek için birkaç ipucu verelim.

Mutfaktaki çöp kovanıza pamuk koyun, bakın neler olacak

Çoğu evde genelde mutfakta bir çöp kutusu vardır. Yiyeceklerin hazırlık aşamasındaki temizliği ve pişirme işlemi öncesinde çöp kovalarına her an ihtiyaç duyarız. Ancak bu çalışmalar sırasında doğal olarak kötü kokular da oluşur ve çoğu zaman mutfaktan evdeki diğer bölümlere kadar yayılabilir.

Çöp kovalarının mis gibi kokmasını istiyorsanız birkaç basit önlem almakta fayda var. Çöp kovasının tüm evi kokutmasını ve haşereleri evinize çekmek istemiyorsanız hijyene çöp kovanızdan başlayın.

İlk etapta pamuk

Mutfaktaki çöp kovanız çabuk dolmuyorsa kokuyu yok etmek için bir pamuktan yardım alabilirsiniz.

Bir parça pamuğu top haline getirin. Sonra pamuğa hoşunuza giden güzel bir koku, esansiyel bir yağ dökün. Mis gibi kokan bu pamuğu ardından çöp kovanızın içine en alta gelecek şekilde yerleştirin üstüne de çöp poşetinizi geçirin.

Böylece, çöp kovanızın dolma süresi boyunca etrafa hoş bir koku yayılacak, çöpün rahatsız edici kokusundan eser kalmayacaktır. Hazırladığınız bu pamuğu haftada bir değiştirerek, evinizdeki mis kokuyu kalıcı hale getirebilirsiniz. Pamuğa dökeceğiniz yağ seçiminde karar veremiyorsanız size önerimiz, limon yağı, narenciye yağları veya nane yağı olabilir.

Çöp kovalarının kokusunu gidermek için bunları da deneyebilirsiniz;

Karbonat

Çöp kovanızın dibine biraz karbonat serpin. Karbonat kokunun yok olmasını sağlayacak nemi de giderecektir.

Çamaşır suyu

Çamaşır suyunun kendi kokusu çok keskindir fakat kokya neden bakterilerden kurtulmanızda oldukça etkilidir. Ancak çamaşır suyu kullanıyorsanız mutlaka dikkatli şekilde sulandırmanız ve işlemi yaptıktan sonra mutfağı havalandırmanız önerilir.

Kedi kumu

Kedi kumu kokularla mücadelede etkilidir. Kedi kumu, nem ve kokuların odalarınıza yayılmasını engeller. Yapmanız gereken kedi kumunu çöp kovanızın dibine serpin. Haftada bir kumu değiştirin. Kum, kovanızın temiz kalmasını sağlayacak, kokuyu giderecektir.

Kurutma makinesi kağıdı

Kurutma makinesi kağıtları kötü kokularla mücadelede etkindir. Bir adet kurutma makinesi kağıdını çöp kovasının dibine serin. Kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

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çöp kovasına pamuk mutfaktaki kötü kokuyu önlemek

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