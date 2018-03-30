Mutfaktaki çöp kovanıza pamuk koyun, bakın neler olacak

Çoğu evde genelde mutfakta bir çöp kutusu vardır. Yiyeceklerin hazırlık aşamasındaki temizliği ve pişirme işlemi öncesinde çöp kovalarına her an ihtiyaç duyarız. Ancak bu çalışmalar sırasında doğal olarak kötü kokular da oluşur ve çoğu zaman mutfaktan evdeki diğer bölümlere kadar yayılabilir.

Çöp kovalarının mis gibi kokmasını istiyorsanız birkaç basit önlem almakta fayda var. Çöp kovasının tüm evi kokutmasını ve haşereleri evinize çekmek istemiyorsanız hijyene çöp kovanızdan başlayın.

İlk etapta pamuk

Mutfaktaki çöp kovanız çabuk dolmuyorsa kokuyu yok etmek için bir pamuktan yardım alabilirsiniz.

Bir parça pamuğu top haline getirin. Sonra pamuğa hoşunuza giden güzel bir koku, esansiyel bir yağ dökün. Mis gibi kokan bu pamuğu ardından çöp kovanızın içine en alta gelecek şekilde yerleştirin üstüne de çöp poşetinizi geçirin.

Böylece, çöp kovanızın dolma süresi boyunca etrafa hoş bir koku yayılacak, çöpün rahatsız edici kokusundan eser kalmayacaktır. Hazırladığınız bu pamuğu haftada bir değiştirerek, evinizdeki mis kokuyu kalıcı hale getirebilirsiniz. Pamuğa dökeceğiniz yağ seçiminde karar veremiyorsanız size önerimiz, limon yağı, narenciye yağları veya nane yağı olabilir.