Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak! İndirimli fiyatlarıyla yüzünüzü güldürecek mutfak aletleri

Evde en çok zaman geçirilen alanlardan biri, mutfak. Şimdi mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olan sayısız alete indirimli fiyatlarla sahip olma zamanı! Amazon'un sizlere sunduğu bu özel kampanya dâhilinde indirimli ürünleri 18 Eylül tarihine kadar inceleyebilirsiniz. Airfryerdan kahve makinesine, tost makinesinden blendera kadar birçok ürüne göz atmaya hazır mısınız? Öyleyse okumaya devam edin!

1. 12 farklı program: VANDENBERG Airfryer

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Son yıllarda mutfakların vazgeçilmezi hâline gelen sıcak hava fritözlerinden almayı düşünüyorsanız VANDENBERG Airfryer'ı tercih edebilirsiniz. Paslanmaz çelikle kaplanan ürünün 5,5 litrelik iç hacmi ve 12 farklı çalışma programı, işinizi fazlasıyla kolaylaştırır. Bu harika alet sayesinde yağ kullanmadan kızartma, et yemekleri, balık ve hatta ekmek bile pişirebilirsiniz. Yapışmaz kaplamaya sahip olan cihazı kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Tek tuşla 5 içecek: Delonghi Magnifica Evo Ecam 290.61.B Kahve Makinesi

Güne kahvesiz başlayamayanlar, Delonghi Magnifica Evo Ecam 290.61.B Kahve Makinesi kurtarıcınız olmaya aday! Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü makineyle günün istediğiniz saatinde dilediğiniz kahveyi tek tuşla hazırlayabilirsiniz. Beş farklı içecek hazırlayabilen üründeki latte krema sisteminden de faydalanarak espresso bazlı lezzetli kahveler tüketebilirsiniz. Ürünün otomatik temizleme özelliğine de sahip olması büyük bir avantaj sağlıyor.

3. Yanmaz ve yapışmaz ızgara: Korkmaz A310-03 Tost Makinesi

Korkmaz A310-03 Tost Makinesi sayesinde günün her saatinde kendinize harika öğünler hazırlayabilirsiniz. %100 alüminyum ile üretilen döküm ızgaralarda yalnızca tost değil; balık ve tavuk gibi gıdaları da pişirebilirsiniz. İşiniz bittiğindeyse ızgaraları tek hamleyle yerinden çıkarabilir, yanmaz ve yapışmaz özellikli ızgaralarıyla makineyi kolayca temizleyebilirsiniz. Tam altı adet tost ekmeği kapasiteli modeli mutlaka inceleyin!

4. Sağlıklı beslenenlerin kurtarıcısı: Karaca Blendfit Rosegold Smoothie Go Set

Sağlıklı yaşama ayak uydurabilmek için yeni tarifler deniyorsanız Karaca Blendfit Rosegold Smoothie Go Set, aradığınız ürün olabilir. Çeşitli sebze ve meyveleri kullanarak birbirinden lezzetli smoothieler hazırlamanıza imkân sağlayan cihazda buz kırma özelliğine bulunuyor. Ayrıca ürünün paketinde yer alan matara sayesinde içeceğinizi her yere yanınızda taşıyabilirsiniz. Rengi ve şık tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanan ürünü kaçırmayın!

5. Evde mangal keyfi için: Kumtel KB-6000 Barbekü

Bahçeli bir eve sahip olmamak mangal yapamayacaksınız anlamına gelmiyor! Kumtel KB-6000 Barbekü sayesinde balkonda veya mutfakta da lezzetli ızgaralar hazırlayabilirsiniz. Elektrik bağlantısıyla çalışan ızgaranın emniyetli rezistansı, cihazı güvenle kullanmanızı sağlar. Dayanıklı yapısıyla yıllarca kullanabileceğiniz üründe üç kademeli ızgara özelliği bulunur. Bu sayede et, balık ve sebzelerinizi kolayca pişirebilirsiniz. İster açık ister kapalı alanda kullanabileceğiniz ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

6. Kalabalık kahvaltıların kahramanı: Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi

Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi; buharda lezzetli ve sağlıklı şekilde yumurta hazırlayabilmenize imkân tanıyan, son derece pratik bir ürün! Minik boyutlu olduğu için küçük mutfaklarda bile rahatlıkla kullanabileceğiniz şık tasarımlı ürün, özellikle kalabalık kahvaltı sofralarının kahramanı olacak. 360 Watt gücündeki ürün sayesinde tek seferde istediğiniz kıvamda tam yedi adet yumurta pişirebilirsiniz.

7. Uzun ömürlü kullanım: Philips HD9339/80 Cam Su Isıtıcısı

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Yemek veya içecek hazırlarken kullanılan su ısıtıcıları, mutfakların başkahramanlarından biri. Özellikle sağlıklı yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle beğenilen Philips HD9339/80 Cam Su Isıtıcısı, uzun kullanım ömrüyle yıllarca size eşlik eder. Ayrıca üründeki kuru çalışma koruması da ilginizi fazlasıyla çekebilir! 1,7 litrelik iç hacme sahip olması ve mavi ışıklı çalışma göstergesiyle severek kullanacağınız su ısıtıcısını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

8. 7 farklı kızartma seviyesi: Electrolux E3T1-3ST Ekmek Kızartma Makinesi

Kahvaltı sofralarında sıcacık kızartmış ekmeklere kim "Hayır." diyebilir ki! İşte o lezzetli ekmekleri hazırlamak ve sofralarınıza keyif katmak için Electrolux E3T1-3ST Ekmek Kızartma Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Yedi farklı kızartma derecesi sunan üründe her seferinde istediğiniz oranda kızarmış ekmekler hazırlayabilirsiniz. Aynı anda iki dilim kızartabilen makinenin durdur, yeniden ısıt ve buz çözme gibi fonksiyonlara da sahip olması onu ideal seçenek hâline getiriyor.

9. Fonksiyonel tasarım: Fakir Thorplex Mutfak Robotu

Mutfak robotu olmayan bir mutfak eksik sayılabilir! Siz de bu eksikliği tamamlayabilmek için harika özelliklere sahip ve yüksek kaliteli malzemelerle hazırlanmış olan Fakir Thorplex Mutfak Robotu'nu tercih edebilirsiniz. Üründe bulunan sekiz kademeli hız seçeneği ve eliptik karıştırma ayarı, onun kategori içerisinde öne çıkmasına yardımcı oluyor. 5 litre kapasiteli, tutma kulpu bulunan karıştırma kabını da işiniz bittiğinde kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz.

10. İddialı retro tasarım: Russell Hobbs 21701-56 Kahve Makinesi

Evde veya iş yerinde gün boyu filtre kahve içmek istiyorsanız Russell Hobbs 21701-56 Kahve Makinesi'ne sahip olmanın zamanı gelmiş demektir! 1,25 litrelik cam sürahiyle hazırlanan ürünle tek seferde on fincana kadar kahve yapabilirsiniz. Makinenin üzerindeki göstergeden kahvenin demlenme aşamalarını takip edebilirsiniz. Paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilen kahve makinesi, retro tasarımıyla mutfağınıza da çok yakışacak!



