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Mutlaka yapın! Kirpikleriniz hiç olmadığı kadar uzun ve kıvrık olacak

13.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikler bakışların daha çarpıcı ve çekici olmasını sağlıyor. Herkes kirpiklerinin daha uzun ve kıvrık görünmesini istiyor. Bazı insanlar bu konuda doğuştan şanslıyken bazıları kirpiklerinin daha etkileyici görünmesi için çeşitli yollar deniyor. Son çıkan trend ile kirpiklerinizde istediğiniz uzun ve kıvrık görünüme çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Mutlaka yapın! Kirpikleriniz hiç olmadığı kadar uzun ve kıvrık olacak

Kirpikler çok daha etkili bakışların olmasını sağlıyor. Gözlerin daha anlamlı bakmasına yardımcı olan kirpiklerin uzun ve kıvrık görünmesi için çeşitli kirpik kıvırıcıları ve maskaralar kullanılıyor. Ancak bu yöntemler tam olarak istenen sonucu vermeyebiliyor. Sosyal medyada paylaşılan son kirpik hilesi ise diğer tüm yöntemleri unutturacak şekilde kirpiklerin çok daha uzun ve kıvrık kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda da kirpiklere bakım yapıyor.

KİRPİKLERİ UZUN GÖSTERMEK İÇİN

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Malzemeler

  • Vazelin
  • Bitmiş maskara fırçası
  • Kirpik kıvırıcı

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Yapılışı

Bitmiş maskaranızın fırçasını temizleyerek bir miktar vazeline sürünüz. Alınan az miktardaki vazelini kirpiklerinize iyice uygulayınız. Kirpik kıvırıcınızı saç kurutma makinesi ile ısıtınız. Bu aşamada kirpik kıvırıcınızın fazla ısınmadığından emin olunuz. Fazla ısınan kirpik kıvırıcı kirpiklerinize zarar verebilir. Ardından kirpiklerinizi kıvırarak üzerine tekrardan az miktarda vazelin uygulayınız. İsterseniz üzerine maskara sürerek etkisini arttırabilirsiniz.

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