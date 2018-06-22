Mutlu Bağırsaklar = Mutlu İnsanlar

Nedir peki bu? Ne demek? Aslında anlatılmak istenen ne?
IIN’de yani okulumda bu haftaki tüm derslerimin ana konusu buydu. Öğrendim ki; gerçekten mutlu, sağlıklı, huzurlu olmak istiyorsak bağırsaklarımıza çok çok iyi bakmamız gerekiyor. “Peki ama bunu nasıl yapacağım?” diyorsan öncelikle; ağzına attığın, yani tüm seni, hücrelerini, saçını, tırnağını, cildini oluşturan besinlere dikkat etmen önemli.
Son yapılan çalışmalar mutluluk hormonun (seratoninin) %90’nın bağırsaklardaki dost bakteriler tarafından üretildiğini gösteriyor. Çağımızda hastalıklar o kadar çok arttı ki, bugün insanların acı çektiği birçok hastalık bağırsak sisteminden geliyor. Bağırsaktaki bakteri dengesinin bozulmasıyla hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında her şey ağzımıza attığımız yiyeceklerle başlıyor.
Çıkan hastalıklardan bazıları;
Kalp hastalıkları
Tip 2 diyabet
Obezite
Bu denge nasıl bozuluyor?
Toksik besleniyorsan,
Dengesi bozulmuş bir mikrobiyomun varsa,
Sürekli abur cubur yiyorsan,
Alkol tüketimin çoksa,
Rafine şekerli ve karbonhidratlı ürünlere bağımlılığın oluşmuşsa ve onları yemeden yapamıyorsan denge bozuluyor.
Vücudun bağışlık sisteminin %70’inden fazlası bağırsaklarda yaşıyor. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri arttırmak için beslenmemizden ilk olarak çıkarılması önerilen yiyeceklerin bir kısmı şöyle:
Gluten
Soya ürünleri
Yumurta
Mısır
Alkol
Kahve
Amaç; bağırsaklardaki hızlı iyileşmeyi sağlayabilmek. Yapılan araştırmalarda bu eliminasyon diyetini yapanların çoğunun söylediği; kendimi 10-20 yaş daha genç ve enerjik hissediyorum sözleri. (Eliminasyon diyeti çok daha kapsamlı bir konu. Bununla ilgileniyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.)
Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada; obez farelerin bağırsak florasındaki bakteriler alınıp, sağlıklı ve zayıf olan farelerin bağırsaklarına yerleştiriliyor ve sonuç ne dersiniz? Zayıf fareler eski beslenmelerine aynen devam ettikleri halde, bağırsaktaki zararlı florayla kilo alıyor… Yani, bağırsak florası, tüm sindirim sistemimizin dengesi ve sağlığımız için çok belirleyici.
İyi bir bağırsak florası için, iyi bakteriler için bazı besinleri beslenmemize eklemek önemli. Nedir bunlar?
-Yoğurt
-Kefir
-Kombuçha (Kombu Çayı)
-Kendi yaptığın turşu
Hemen size çok sağlıklı bir tuşu tarifi de vermek isterim. Çok kolay, zaten sağlıklı beslenmek kolay olmasa ilk başta ben yapamam.
-Salatalıkları iyice yıka
-Temizlediğiniz kavanozun içine tüm salatalıkları iyice sıkıştıra sıkıştıra koy.
-İçine 3 diş sarımsak
-Taze birkaç dereotu
-Birkaç tane de ardıç tohumu ekle (baharatçılardan bulabilirsin)
-Ayrı bir yerde, içi salatalık dolu kavanozunu dolduracak kadar su ve biraz kaya tuzunu karıştırıp (500ml kavanozda yapıyorsanız, bunu dolduracak kadar suya 1 çorba kaşığı tuz koy), turşu kavanozuna ekle. Üzerini de bir asma yaprağı veya kırmızı lahana yaprağı ile sıkıca ört hava almasın.
-Karanlık bir yerde beklet.
-Olduktan sonra buz dolabında sakla.
Bağırsakların için harika bakteriler artık seninle.
Dean Ornish’in söylediği ve beni heyecanlandıran biz söz de şöyle ‘Birine bir şeyi bırakmasını söylediğinizde, bunun karşılığında neler kazanacağını bilebilir mi? Bir şeyleri bırakmayı denemeden ne kazanacağımızı bilemeyiz… Keşfetmenin tutkusuyla, çok sağlıklı bir hafta olsun.
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