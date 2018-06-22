Mutlu Bağırsaklar = Mutlu İnsanlar

Nedir peki bu? Ne demek? Aslında anlatılmak istenen ne? IIN’de yani okulumda bu haftaki tüm derslerimin ana konusu buydu. Öğrendim ki; gerçekten mutlu, sağlıklı, huzurlu olmak istiyorsak bağırsaklarımıza çok çok iyi bakmamız gerekiyor. “Peki ama bunu nasıl yapacağım?” diyorsan öncelikle; ağzına attığın, yani tüm seni, hücrelerini, saçını, tırnağını, cildini oluşturan besinlere dikkat etmen önemli.

Son yapılan çalışmalar mutluluk hormonun (seratoninin) %90’nın bağırsaklardaki dost bakteriler tarafından üretildiğini gösteriyor. Çağımızda hastalıklar o kadar çok arttı ki, bugün insanların acı çektiği birçok hastalık bağırsak sisteminden geliyor. Bağırsaktaki bakteri dengesinin bozulmasıyla hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında her şey ağzımıza attığımız yiyeceklerle başlıyor. Çıkan hastalıklardan bazıları;

Kalp hastalıkları

Tip 2 diyabet

Obezite Bu denge nasıl bozuluyor? Toksik besleniyorsan,

Dengesi bozulmuş bir mikrobiyomun varsa,

Sürekli abur cubur yiyorsan,

Alkol tüketimin çoksa,

Rafine şekerli ve karbonhidratlı ürünlere bağımlılığın oluşmuşsa ve onları yemeden yapamıyorsan denge bozuluyor.

Vücudun bağışlık sisteminin %70’inden fazlası bağırsaklarda yaşıyor. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri arttırmak için beslenmemizden ilk olarak çıkarılması önerilen yiyeceklerin bir kısmı şöyle: Gluten

Soya ürünleri

Yumurta

Mısır

Alkol

Kahve Amaç; bağırsaklardaki hızlı iyileşmeyi sağlayabilmek. Yapılan araştırmalarda bu eliminasyon diyetini yapanların çoğunun söylediği; kendimi 10-20 yaş daha genç ve enerjik hissediyorum sözleri. (Eliminasyon diyeti çok daha kapsamlı bir konu. Bununla ilgileniyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.) Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada; obez farelerin bağırsak florasındaki bakteriler alınıp, sağlıklı ve zayıf olan farelerin bağırsaklarına yerleştiriliyor ve sonuç ne dersiniz? Zayıf fareler eski beslenmelerine aynen devam ettikleri halde, bağırsaktaki zararlı florayla kilo alıyor… Yani, bağırsak florası, tüm sindirim sistemimizin dengesi ve sağlığımız için çok belirleyici. İyi bir bağırsak florası için, iyi bakteriler için bazı besinleri beslenmemize eklemek önemli. Nedir bunlar?